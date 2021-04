El «contagiador» de Manacor que va fer emmalaltir 22 persones i tancar dos negocis

El veterà forn de Can Tòfol de Manacor, fundat el 1968 i que assorteix de pa, pastissos o coques a clients del municipi, va haver de parar totalment l'activitat durant els 10 dies de confinament forçat que la majoria dels seus treballadors van haver de complir després del brot de covid provocat pel «supercontagiador» de Manacor, un empleat que, positiu simptomàtic, va anar a treballar, al gimnàs i a passejar. La seva imprudència va provocar que 22 persones més emmalaltissin i va obligar a abaixar la persiana a les empreses per les quals va passar, l'obrador de Can Tòfol, on treballava, i el gimnàs Elite, com expliquen els testimonis recollits pel Diario de Mallorca, del grup Prensa Ibérica.

Tòfol Barceló, que administra l'obrador, explica que en aquells 10 dies no va poder servir ni a les seves botigues repartides per Manacor «ni a altres clients que venen diàriament els nostres productes. A més d'haver de trucar a una empresa especialitzada perquè desinfectés a consciència tot l'espai de treball», i patir la pertinent inspecció de Salut. «Vam estar molts dies penjats sense poder treballar, només vam quedar sense confinar un repartidor i jo, precisament per això vaig poder anar a posar la denúncia», indica.

«Al gimnàs sempre es mostrava molt extrovertit, s'acostava contínuament a tothom per saludar i parlar amb la mascareta mig abaixada. Moltes vegades li recriminàvem l'actitud, però continuava igual. Va ser molt irresponsable», recorda la responsable del gimnàs Elite, Rosa Mas.«El dimarts 26 de gener ell ja sabia que havia estat amb una persona positiva per covid, però ni es va aïllar ni es va fer la prova. Nosaltres ho vam saber després, ja el divendres 29, quan li va dir al Joan [parella de la Rosa i copropietari de la instal·lació] que s'havia fet una PCR i havia donat positiu», relata. Va ser aquí quan tots dos es van alarmar, i els clients, també.