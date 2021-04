Correus detecta a Sant Cugat una carta amb dues bales dirigida a Ayuso

Treballadors d'una oficina de Correus a Sant Cugat van detectar ahir una carta amb dues bales dirigida a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Segons va informar El Confidencial, els empleats van avisar els Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació. El Govern, a través del Ministeri d'Interior, va confirmar els fets i va informar de l'assumpte a la Presidència de la Comunitat de Madrid.

Interior també va confirmar que els sistemes de seguretat de Correus al Centre de Tractament Automatitzat (CTA) de Vallecas van detectar una carta que tenia com a destinatària la Direcció General de la Guàrdia Civil i que contindria quatre projectils.

«Aquestes coses cal afrontar-les amb serenitat i donar-los la importància que tenen, que és cap. Aquestes persones busquen el seu minut de glòria i que parlem d'elles i no els donaré el gust», va assegurar Ayuso minuts després de conèixer la notícia. «No podem estar parlant tot el dia del mateix, perquè produeix un efecte contagi. Això no representa Espanya, som un país segur, que conviu, obert, plural, com ho és la societat madrilenya, per això no cal donar-li més importància», va afegir.

En tot cas, l'espiral de fang de la campanya madrilenya no té fi quan encara queda una setmana per a les urnes. Per al PSOE, no es pot banalitzar l'efecte del discurs de l'«odi», i per al PP, és «indecent» que el partit de Pedro Sánchez utilitzi les amenaces per mobilitzar el seu electorat. Però ahir la contesa va pujar un graó, ja que el mateix Govern va intervenir per demanar a totes les formacions democràtiques una condemna «sense matisos» del que ha passat i per advertir que si el PP no rebutja el cordó sanitari a la ultradreta és perquè la necessita per governar.

La portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, va assegurar que «cap amenaça ni acte de violència farà retrocedir la nostra democràcia, cap intimidació contra ministres, alts càrrecs i responsables públics aconseguirà afeblir les profundes conviccions democràtiques que conformen aquest Govern», va assegurar.

La ministra va carregar, sense esmentar Vox, contra els que volen «alimentar l'odi» per «envilir i enfangar el debat públic» i estendre els seus «discursos excloents i totalitaris», que no poden tenir «cabuda» a la societat. El Govern, va dir, creu en la «tolerància, el respecte, l'opinió i el contrast d'idees», i per tant demana a tots els partits que llancin una «condemna unànime» davant els fets «lamentables» coneguts en els últims dies. Condemna «de tota la societat i sense cap tipus d'excusa o de matís», va destacar.

El portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, havia estat molt dur poc abans des de la cambra alta, qualificant l'actitud del Govern d'«indecent» i considerant «impresentable» que el PSOE «utilitzi les amenaces» per escurar vots. Montero va respondre que el que ha passat és «més greu» que una contesa electoral com la del 4-M, i que les paraules del PP són una «cortina de fum» per justificar la seva alineació amb Vox.

Paral·lelament, Iglesias va criticar que la Casa Reial no hagi dit «ni una sola paraula» sobre la «violència feixista» després de les amenaces que han rebut tant ell com els ministres Marlaska i Maroto.