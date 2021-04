Correus intercepta una altra carta amb projectils i una amenaça de mort contra Iglesias

Correus ha interceptat una carta amb diversos projectils i una amenaça de mort contra el líder de Podem, Pablo Iglesias, al seu interior, segons han confirmat fonts de la seva formació. En aquesta ocasió, la direcció de la carta era la Direcció General de la Guàrdia Civil, però l'amenaça de mort era per a Pablo Iglesias. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, li ho ha comunicat per telèfon. És la segona carta amb amenaces de mort per a Iglesias. La primera va arribar dijous passat amb quatre bales dins i amenaces contra Iglesias, la seva parella i ministra Irene Montero, i els seus pares.

En aquest mateix període altres cartes han anat dirigides contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez, i després contra la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.