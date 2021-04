Espanya imposa una quarantena a tots els viatgers que arribin procedents de l'Índia

El Govern espanyol ha decidit imposar la quarantena obligatòria als viatgers procedents de l'Índia, país que està registrant nivells rècord de contagis i morts en els últims dies, segons va anunciar ahir la ministra portaveu, María Jesús Montero.

Tal com va explicar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la mesura entrarà en vigor avui dimecres i s'ha optat per aquesta opció ja que en l'actualitat no hi ha vols directes amb l'Índia.

Montero va destacar que la mesura s'emmarca en les que ha estat adoptant el Govern per evitar l'arribada a Espanya de les noves variants de la covid, i que han portat en els últims mesos a cancel·lar els vols procedents del Regne Unit, el Brasil i Sud-àfrica, entre d'altres. Només els primers han sigut restablerts.

Segons va explicar dilluns el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, no hi ha evidència que la variant índia de la covid sigui més transmissible que les altres, ocupi més espai fora del país d'origen o sigui més greu, si bé podria ser més contagiosa, ateses les mutacions que té una d'aquestes.

I tot i que encara no hi ha casos confirmats a Espanya, tampoc va descartar que pogués detectar-se'n algun.

L'Índia suma un sisè dia per sobre dels 300.000 contagis de coronavirus, segons les dades facilitades aquest dimarts pel Ministeri de Sanitat, enmig d'un repunt que ha portat el país a registrar xifres rècord de contagis i morts des de l'inici de la pandèmia, cosa que ha generat la mobilització d'ajuda internacional i ha portat alguns països a suspendre els vols amb el país asiàtic.