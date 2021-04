Mor l'astronauta Michael Collins, un dels integrants de l'Apollo 11

L'astronauta Michael Collins ha mort aquest dimecres 28 d'abril als 89 anys, víctima d'un càncer, segons ha anunciat la seva família en un comunicat difós a Twitter.

Collins va ser un dels astronautes, al costat de Neil Armstrong i Buzz Aldrin, que va participar en la missió Apollo 11 de la NASA, la primera missió que va portar a l'ésser humà a la Lluna, el 1969.

"Lamentem compartir que el nostre estimat pare i avi ha mort avui, després d'una valenta batalla contra el càncer", ha anunciat la seva família, que assenyala que Collins "va passar els seus últims dies en pau, amb la seva família al seu costat".

Segons el comunicat, Collins "sempre va enfrontar els desafiaments de la vida amb gràcia i humilitat, i va enfrontar aquest, el seu desafiament final, de la mateixa manera".

Nascut el 31 d'octubre de 1930 a Roma (Itàlia), Collins va rebre nombroses condecoracions i premis, inclosa la Medalla Presidencial per la Llibertat el 1969, el Trofeu Robert J. Collier, el Trofeu Commemoratiu Robert H. Goddard i el Trofeu Internacional Harmon.

Abans d'unir-se a la NASA, Collins es va exercir com a pilot de combat i pilot de proves experimentals en el Centre de Proves de Vol de la Força Aèria, en la Base de la Força Aèria Edwards, a Califòrnia, de 1959 a 1963. Va aconseguir més de 4.200 hores de vol.

Astronauta de la NASA des de 1963, va servir com a pilot en la missió Gemini 10 de 3 dies, realitzada el 18 de juliol de 1966, durant la qual va establir un rècord mundial d'altitud i es va convertir en el tercer caminant espacial dels Estats Units, completant dues activitats extravehiculars.

El seu segon vol va ser com a pilot del mòdul de comandament de la històrica missió Apollo 11 el juliol de 1969. Va romandre en òrbita lunar mentre Neil Armstrong i Buzz Aldrin es van convertir en els primers homes a caminar sobre la Lluna.

En deixar la NASA el gener de 1970, Collins es va convertir en Sotssecretari d'Estat d'Assumptes Públics. L'abril de 1971, es va unir a la Institució Smithsonian com a Director del Museu Nacional de l'Aire i l'Espai, on va romandre durant 7 anys. Va ser responsable de la planificació i construcció del nou edifici del museu, que va obrir al públic el juliol de 1976, i l'abril de 1978, es va convertir en sotssecretari de la Institució Smithsonian.

El 1980, Collins es va convertir en vicepresident de LTV Aerospace and Defense Company, dimitint el 1985 per a iniciar la seva pròpia empresa. És autor de 'Carrying the Fire' (1974), que descriu la seva experiència en el programa espacial. També va escriure 'Flying to the Moon and Other Strange Places' (1976) i el 1988 'Liftoff: La història de l'aventura d'Amèrica a l'espai'.