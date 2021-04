Pfizer apunta que caldrà una tercera dosi de la vacuna

El cofundador de la farmacèutica alemanya BioNTech, Ugur Sahin, ha confirmat que la vacuna desenvolupada pel seu laboratori i distribuïda al costat de la farmacèutica Pfizer requerirà una tercera dosi. Ho ha explicat aquest dimecres en una trobada virtual amb corresponsals de mitjans estrangers a Alemanya. Sahin ha assenyalat que sis mesos després de la segona dosi i d'haver aconseguit la màxima immunitat, es comença a reduir. Així que, segons les seves estimacions actuals, això implicarà que, entre els nou mesos i l'any següent, probablement s'haurà d'injectar una tercera dosi per garantir el manteniment de la màxima immunitat.

Sahin, que dirigeix BioNTech amb la seva dona Özlem Türeci, ha recordat que la màxima efectivitat del seu fàrmac –un 97%– no s'aconsegueix fins a set dies després d'haver rebut la segona dosi.

Fa pocs dies, el CEO de Pfizer, Albert Bourla, va apuntar que «probablement» sigui necessària una tercera dosi de reforç de la vacuna 12 mesos després d'haver sigut completament vacunat (amb les dues dosis preceptives), perquè la immunització sigui completa.

D'altra banda, Sahin ha expressat la seva confiança que la vacuna de Pfizer-BioNTech serà «efectiva» també contra la variant índia. «El nostre mètode es basa en les experiències adquirides contra el càncer. Hem experimentat amb moltes soques i, fins ara, en totes hem aconseguit bons resultats», ha indicat. «Confio que obtindrem també bons resultats davant la variant índia», ha afegit respecte a aquesta mutació, molt més agressiva que les anteriorment detectades. Fins ara, ha insistit, la vacuna de Pfizer ha mostrat la seva efectivitat «en pràcticament totes» les mutacions conegudes.

El màxim responsable de BioNTech s'ha mostrat cautelós respecte a l'alliberament de restriccions per als vacunats. Està clar que les restriccions acabaran desapareixent ja que «tots esperem recuperar la normalitat», però s'ha d'evitar caure en «discriminacions» entre ciutadans immunitzats i els que no ho estan. «Cal anar amb molta precaució i no caure en l'anomenada 'cultura de l'enveja'», ha aconsellat.

