El trànsit de vianants als carrers comercials es manté sota mínims durant el primer trimestre de 2021

El trànsit de vianants als carrers comercials s'ha mantingut sota mínims durant aquest primer trimestre del 2021, segons l'informe Retail Intelligence 2021, de TC Group Solutions. En l'àmbit de tot l'Estat, la mitjana del trànsit de «compradors» entre gener i març ha estat de 2.990 persones al dia, un -16,7% menys que en el mateix període del 2020 (tècnicament encara sense pandèmia de covid-19). Sí que es comença a observar un petit repunt en aquest març del 2021 amb 2.353 persones/dia de trànsit, un 11,9% superior al març del 2020 (el dia 14 es declarava l'estat d'alarma) però encara és un 20,3% inferior al març del 2019. De fet, el trànsit de vianants es va desplomar un 28% el 2020 a Espanya després d'haver experimentat set anys de tendència a l'alça.

L'informe de TC Group Solutions també detalla que les comunitats autònomes amb les caigudes més pronunciades de trànsit de vianants en carrers comercials el 2020 han estat les Illes Balears (-35,6%), Múrcia (-35%) i les Canàries (-30,7%). En canvi, Madrid (-27,8%) i Catalunya (-27,5%) es mantenen en la mitjana espanyola, mentre que Melilla (-17,7%), la Rioja (-20,7%) i Extremadura (-23,3%) han estat les que han caigut menys pel que fa a trànsit en carrers comercials.

En paral·lel, Madrid es manté com la comunitat autònoma amb major tràfic exterior d'Espanya el 2020 (3.499 persones/dia), amb Catalunya en tercera posició (2.806 persones/dia). En alguns casos, com per exemple al carrer Pelai de Barcelona, la caiguda de vianants el 2020 va arribar al ?48,7%.