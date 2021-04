El CGPJ rebutja portar al Constitucional la retallada de les seves funcions

Els vuit vocals de tendència conservadora que van forçar un ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per portar al Tribunal Constitucional la reforma que li prohibeix fer nomenaments mentre estigui en funcions es van quedar ahir sols i no van aconseguir cap suport més. El ple va rebutjar plantejar un conflicte d'atribucions entre òrgans constitucionals per 13 vots davant dels vuit dels vocals que entenien que la reforma envaïa les competències del Poder Judicial i deixen constància de la seva posició en un vot particular.

El ple també va rebutjar per la mateixa proporció de vots la possibilitat de denunciar davant el defensor del poble la reforma per retallar les seves competències mentre no sigui renovat. L'objectiu era que fos aquesta institució la que interposés un recurs d'inconstitucionalitat contra el canvi legislatiu contra la situació que arrossega el Consell, en funcions des de desembre de 2018.

El que sí que va acordar el ple va ser, per 17 vots davant de tres (els dels vocals Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga i Concepción Sáez) i un en blanc (Roser Bach), informar sobre la reforma davant la Comissió Europea, en respondre a les preguntes que, com cada any, aquesta institució va enviar al CGPJ per analitzar la situació en què es troba l'Estat de Dret a Espanya.

D'altra banda, nombrosos jutges es van mobilitzar ahir a les xarxes socials per demanar que, abans que el PSOE i el PP pactin la renovació del Consell General del Poder Judicial, es reformi la llei per despolititzar-lo. Dues de les quatre principals associacions judicials, la Francisco de Vitoria i Fòrum Judicial Independent, van participar en la campanya a Twitter amb el missatge «reformar per renovar».

El CGPJ porta en funcions més de dos anys davant la incapacitat del PSOE i del PP d'arribar a un acord per elegir els nous vocals i, segons l'opinió de l'Associació Judicial Francisco de Vitoria, «no hi ha excuses perquè es tornin a repartir l'òrgan de govern dels jutges». «La independència i el prestigi del CGPJ no poden esperar ni un dia més», va explicar aquesta associació.