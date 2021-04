La Comissió Electoral investiga la reforma del pis de Boris Johnson

Qui ha pagat desenes de milers de lliures per la decoració l'apartament oficial del primer ministre Boris Johnson? La pregunta és al centre de la nova tempesta política que afecta l'actual inquilí de Downing Street. L'habitatge en qüestió està al número 11 de l'emblemàtic carrer, on viuen Johnson i la seva xicota, Carrie Symonds. D'acord amb els mitjans britànics, el milionari David Brownlow, membre de la Cambra dels Lords pel Partit Conservador, hauria abonat 67.000 euros per pagar la luxosa decoració.

A vuit dies de les eleccions locals i regionals a Anglaterra, Escòcia i Gal·les, la Comissió Electoral britànica va anunciar l'obertura d'una investigació sobre la reforma de l'immoble. Un ?portaveu d'aquesta agència independent, que controla entre altres coses el finançament dels partits polítics, va explicar que hi ha «motius raonables per sospitar que pot haver-hi hagut una o més infraccions» de les regles de finançament en els treballs realitzats al pis oficial del primer ministre. La comissió està en contacte amb el Partit Conservador sobre l'origen dels fons «des de finals de març», va assenyalar el portaveu de l'esmentada comissió.