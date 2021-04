Correus intercepta una carta amb dues bales dirigida a Zapatero

Nova amenaça a un polític espanyol. El servei d'inspecció d'enviaments de Correus va interceptar ahir una carta amb dues bales de pistola de 38 mil·límetres adreçada a José Luis Rodríguez Zapatero. La munició trobada en aquest últim enviament pel sistema de seguretat de Correus, en principi apta per al seu ús en revòlver, és diferent a tota la que fins al moment ha estat interceptada en aquesta onada de cartes.

En el cas del sobre que investiguen els Mossos d'Esquadra, localitzat dimarts a les naus de Correus de Sant Cugat i que anava dirigit a la candidata del PP i presidenta autonòmica, Isabel Díaz Ayuso, es tracta de dues bales del calibre 22.

Al sobre interceptat igualment la tarda de dimarts a Madrid, i que anava dirigit a la Direcció General de la Guàrdia Civil, hi havia tres bales del calibre 22, aptes per a una pistola Beretta, i una del 7,62, pròpia de fusell d'assalt. Aquesta carta anava dirigida a Pablo Iglesias, líder de Podem i candidat d'Unides Podem a la presidència de la Comunitat de Madrid. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, va trucar Iglesias per comunicar-li, segons fonts de la direcció de la formació morada.

En els primers enviaments amb bales interceptats, dirigits a Grande-Marlaska i Iglesias tota la munició era del 7,62, com els quatre cartutxos que també van ser enviats a la mateixa fase a la directora general de la Guàrdia Civil , María Gámez.

En el sobre dirigit a Zapatero, que està sent sotmès a anàlisi per experts de laboratori de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, amb les bales anava una nota escrita a mà adreçada a l'expresident socialista: «Zapa, feristela nociva, insulsa, ignorant que va fer i segueix fent tant de mal a Espanya. Tant de bo et rebentin les meninges per les celles».