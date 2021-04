Una dosi d'Astrazeneca o Pfizer ja redueix la transmissió

Les vacunes de covid administrades a Anglaterra poden reduir la transmissió del coronavirus fins a la meitat, segons han mostrat les dades de Public Health England, a més de la protecció que ofereixen contra la infecció simptomàtica.

Una estudi ha demostrat que les persones que es van infectar amb el coronavirus tres setmanes després de rebre una dosi de la vacuna Pfizer o AstraZeneca tenien entre un 38% i un 49% menys de probabilitats de transmetre'l als seus contactes en comparació amb els que no estaven vacunats.

Les injeccions també impedeixen que una persona vacunada desenvolupi una infecció, cosa que redueix el risc entre un 60% i un 65% quatre setmanes després d'una dosi de qualsevol de les vacunes.

«Aquest estudi és la informació més completa que mostra que també van tallar la transmissió d'aquest virus mortal», ha dit el ministre de Salut britànic, Matt Hancock. «Reforça encara més la idea que les vacunes són la millor manera de sortir d'aquesta pandèmia, ja que protegeixen una persona i poden evitar que, sense saber-ho, infecti algú de casa seva», ha afirmat.

L'estudi va incloure més de 57.000 contactes de 24.000 cases on hi havia un cas confirmat per laboratori que havia rebut una vacuna, en comparació amb gairebé un milió de contactes de casos no vacunats.

Una tercera dosi de Pfizer

Mentrestant, el cofundador de BioNTech, Ugur Sahin, ha confirmat que la vacuna desenvolupada pel seu laboratori i distribuïda al costat de la farmacèutica Pfizer requerirà una tercera dosi. Ho va explicar ahir en una trobada virtual amb corresponsals de mitjans estrangers a Alemanya. Sahin va indicar que sis mesos després de la segona dosi i d'haver aconseguit la màxima immunitat, es comença a reduir. Així doncs, segons les seves estimacions actuals, això implicarà que, entre els nou mesos i l'any següent, probablement s'haurà d'injectar una tercera dosi per garantir el manteniment de la màxima immunitat.

Sahin, que dirigeix BioNTech amb la seva dona, Özlem Türeci, ha recordat que la màxima efectivitat del seu fàrmac –un 97%– no s'aconsegueix fins a set dies després d'haver rebut la segona dosi.

Fa pocs dies, el CEO de Pfizer, Albert Bourla, ja va apuntar que «probablement» seria necessària una tercera dosi.