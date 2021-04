Espanya registra 10.143 nous positius de covid-19 i 137 defuncions més

Espanya ha registrat 10.143 positius de covid-19 des de dimecres, fet que deixa la xifra global en 3.514.942 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a les defuncions, des de l'últim informe n'hi ha hagut 137, i ara la xifra és de 78.080. Madrid encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 12.356 casos, seguida de Catalunya amb 10.313. Per darrere, Andalusia amb 8.105 i el País Basc amb 5.609. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 680.270 casos. Just després se situa Catalunya amb 582.957. Els segueix Andalusia amb 549.722. La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 1.753, seguida del País Basc amb 727. A Catalunya n'hi ha hagut 263.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 78.080 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 137 més que dimecres. Segons l'informe del Ministeri, 277 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, a Madrid n'hi ha hagut 84, a Andalusia 41 i a Catalunya 24.

En aquests moments al conjunt de l'Estat hi ha 9.787 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 7,78% de tots els llits disponibles. 2.320 persones estan ingressades a l'UCI, el 23,04% del total de llits per a crítics. A Catalunya, el nombre de pacients a l'hospital per coronavirus és de 1.955, el 7,73%, i a l'UCI n'hi ha 541, un 37,28% de la capacitat total. Això vol dir que prop de 4 de cada 10 llits de crítics que hi ha al Principat estan ocupats per malalts de covid-19.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 1.030 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 1.182 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Madrid n'hi ha hagut 268, a Catalunya 204 i a Andalusia 167.