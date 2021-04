Un home i les seves dues filles desapareixen al mar davant la costa de Güímar a Tenerife

El jutjat de primera instància i instrucció número 3 de Güímar, a Tenerife, ha incoat diligències prèvies en relació amb la desaparició d'un home i dues filles, de moment per la presumpta comissió d'un delicte de segrest.

El Tribunal Superior de Justícia de Canàries ha informat que la investigació s'ha declarat secreta.

Un dispositiu de la Guàrdia Civil cerca des d'ahir per terra, mar i aire a Tomás Antonio G., de 37 anys, i a les seves filles d'1 i 6 anys, després de la denúncia presentada per la seva exparella i mare de les nenes, que explicava que no li havia retornat a les menors a l'hora estipulada i que havia rebut una trucada en la qual li advertia que no tornaria a veure-les.

Pel que sembla l'home va salpar anit amb la seva embarcació des de la Marina de Santa Cruz de Tenerife però, segons els enregistraments de la càmera, anava sense les nenes.

L'embarcació va ser trobada buida a alta mar davant del puertito de Güímar, zona que ha estat rastrejada per embarcacions de la Guàrdia Civil que han allargat el radi de cerca fins a la punta de Anaga.