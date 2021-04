L'esquerra a Madrid: Govern o catarsi

Eleccions. Si l'esquerra pren el poder al PP, quelcom que la cúpula del PSOE veu possible, no tindrà dificultats per entendre's. Però si perd l'oportunitat, es veurà abocada a una reflexió i al canvi de lideratge

El llindar ja s'ha creuat. La campanya del 4-M entra en l'apagada demoscòpica: ja no hi haurà més enquestes publicades fins a les urnes, els últims moviments de vots ja no seran perceptibles fins a l'escrutini. Però, abans d'entrar en aquest túnel final, la immensa majoria dels sondejos van coincidir ahir a pronosticar una àmplia victòria d'Isabel Díaz Ayuso, que amb Vox aconseguiria la majoria absoluta. L'esquerra, encara que més mobilitzada que setmanes enrere, tindria menys opcions de prendre al PP el poder autonòmic després de 26 anys. La convulsió viscuda en els últims dies, amb la successió d'amenaces de mort per carta, la polarització extrema i la cancel·lació dels debats, no hauria provocat un tomb en l'electorat.

Però el PSOE, primera força el 2019 i a qui els sondejos situen en descens, i fins i tot amenaçat per Més Madrid, creu que «hi ha partit», que hi ha «empat tècnic» entre els blocs i que els números dels seus estudis interns donen un resultat més ajustat. A Ferraz i a la Moncloa s'insisteix que les enquestes «són per a generar opinió en favor de qui paga, i hi ha una campanya de desmobilització de l'esquerra clara a la qual els mitjans li posen l'altaveu». No obstant això, si es pregunta a dirigents més allunyats del quadre de comandaments, el sentiment és de profunda «preocupació» i de «desànim». Es percep que el candidat, Ángel Gabilondo, no acaba d'avançar, que es troba «incòmode» amb un disseny de campanya vist com a erràtic i que no ha sabut marcar agenda davant d'Isabel Díaz Ayuso o Pablo Iglesias. Que el perjudica, segueixen explicant diferents comandaments consultats, no haver-se enfrontat amb duresa a la presidenta en els últims dos anys i que s'assenyalés que el seu destí, abans de la convocatòria del 4-M, era esdevenir Defensor el Poble.

Gabilondo s'està esforçant en aquesta recta final, i amb ell s'estan bolcant dia rere dia Pedro Sánchez, membres del Govern i alts càrrecs socialistes. I en auxili del candidat van acudir ahir l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i 26 dels seus ministres, perquè Madrid necessita el 4-M qui «millor defensi i representi els valors de la decència política, de la democràcia i de la convivència, qui més s'allunyi de la política entesa com a confrontació «, i aquest és Gabilondo, argumenten en un manifest.

El pactes de l'esquerra

És improbable que l'esquerra conquereixi la Puerta del Sol, però no impossible. El cap de cartell ha manifestat ja la seva voluntat de governar amb Mónica García i ha demanat a Pablo Iglesias el seu suport. «Si la suma dóna, Gabilondo serà president i hi haurà suports a la investidura i als pressupostos», sostenen en l'equip de campanya, convençuts que no hi haurà dificultat d'entesa amb les dues formacions a la seva esquerra. A Més Madrid també tenen clar que no hi haurà problemes. Fonts de l'entorn de García sostenen que la relació amb el PSOE i Unides Podem durant els dos anys de legislatura passats ha estat molt fluïda. Ara, no esperen que canviïn i que, si es dóna el cas, la negociació es tanqui ràpid i sense escarafalls.

El partit morat també està convençut que s'arribaria a un acord, tot i que posen més condicions sobre la taula. Iglesias, que ja va guanyar un pols a Sánchez entrant en el Govern de coalició nacional, té clar que la seva entrada a l'Executiu autonòmic és condició indispensable per començar a dialogar. Fonts de la seva candidatura sostenen que, a més, posaran sobre la taula dues línies vermelles: la pujada d'impostos als grans patrimonis i la regulació dels lloguers. Dues mesures que, de moment, Gabilondo rebutja de ple.

Però si les enquestes es compleixen, l'esquerra patirà una catarsi. Sobretot en el PSOE i a Unides Podem. La Moncloa ha aprofitat el 4-M per posar noms a l'aparador, ja que amb seguretat Gabilondo no repetiria com a candidat el 2023, ni potser José Manuel Franco com a secretari auonòmic al congrés autonòmic de finals d'aquest any. Sánchez i el seu equip han projectat Hana Jalloul, Juan Lobato i Mónica Carazo a la llista -números dos, quatre i sis-; la ministra Reyes Maroto (assenyalada com a vicepresidenta econòmica autonòmica); la nova delegada del Govern, Mercedes González, i la presidenta del Senat, Pilar Llop, nòmina que es completaria amb el titular de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. Tot el procés de successió serà tutelat pel cap de l'Executiu. El PSOE-M és la seva federació, una peça estratègica clau per al seu futur i el del partit.

A Més Madrid sembla que tenen clar que García repetirà com a candidata d'aquí a dos anys. La metgessa madrilenya, pràcticament desconeguda per al gran públic a l'inici de la campanya, ha anat guanyant popularitat dia a dia i les enquestes la situen amb un millor resultat que el que van obtenir el 2019. En el seu entorn consideren que dos anys més a l'oposició, encara que no és el desitjable, serviran per mostrar la feina diària de García ara que ha guanyat part del focus mediàtic.

Els pronòstics a Unides Podem després de les eleccions si no guanya l'esquerra són completament diferents. Iglesias va assegurar que amb independència del seu resultat a les urnes seguirà a l'Assemblea de Madrid, encara que aquesta realitat sigui difícil de creure tant dins com fora del partit morat. Així i tot, en aquesta formació s'obre la difícil tasca (també a nivell nacional) de renovar les seves files i trobar nous lideratges.