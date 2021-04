Arlene Foster dimitirà a finals de maig com a líder del Partit Unionista Democràtic (DUP) i un mes més tard com a ministra principal d'Irlanda de Nord, càrrecs que ostenta des de 2015. Foster va donar a conèixer la seva decisió 24 hores després que comencés a circular un carta retirant-li la confiança i demanant la seva sortida. La petició hauria estat signada per la majoria dels representants del partit, tant al Parlament de Westminster com a l'Assemblea de Stormont.