Sanitat decidirà demà què fer amb la segona dosi d'AstraZeneca

Algunes comunitats autònomes van plantejar, en el Consell Interterritorial de Salut d'ahir, la «necessitat de tenir mesures jurídiques» per a quan el 9 de maig decaigui l'estat d'alarma, segons va explicar la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en roda de premsa posterior. Darias no va concretar quines serien aquestes mesures. «La intenció del Govern és no prorrogar l'estat d'alarma a partir del 9 de maig», va insistir la ministra.

A 12 dies de la fi de l'estat d'alarma, algunes comunitats demanen instruments jurídics que els permetin decretar tancaments perimetrals i tocs de queda. És el cas de la Comunitat de Madrid. El conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, va reclamar al Govern «petites modificacions» en tres lleis: la llei general de Sanitat, la de Cohesió i la de Salut Pública per tenir eines que els permetin adoptar decisions de control que amb les actuals competències no poden. També Catalunya vol un marc legal que permeti aplicar restriccions de mobilitat a partir del 9 de maig.

Un dels temes debatuts ahir és què es farà amb les segones dosis de les persones menors de 60 anys vacunades ja amb AstraZeneca. «El divendres la Ponència de Vacunes de la Comissió de Salut Pública prendrà una decisió», va dir Darias. «Estem revisant l'evidència científica i mirant què fan els països del nostre entorn. França, Finlàndia, Alemanya o Suècia estan posant una segona dosi amb Pfizer. Irlanda ampliarà de 12 a 16 setmanes la segona dosi amb AstraZeneca», va dir la ministra, qui ha destacat que una sola dosi de AstraZeneca ja té una eficàcia del 76%.

Darias va recalcar el «rècord» de vacunes que ha arribat a Espanya aquesta setmana (quatre milions per a totes les comunitats) i que més de quatre milions d'espanyols ja tenen la pauta completa de vacunació. En total s'han administrat 15.300.000 dosi de vacunes. «Un 68% dels majors de 60 anys ja tenen una dosi. I el 23,6%, les dues. Aquestes dades reflecteixen el bon ritme per a complir l'objectiu d'arribar al final de l'estiu amb el 70% de la població vacunada», va destacar la ministra de Salut.