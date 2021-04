La variant índia podria ser més resistent a les vacunes

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que la variant índia que pot estar contribuint a l'alt nivell d'infeccions al país pot ser més contagiosa i resistent a alguns tractaments i vacunes. Segons un informe de l'OMS, aquesta variant té mutacions «associades amb un increment de la transmissió» i respon positivament a menys tractaments que d'altres.

Amb tot, per a l'OMS la variant índia encara no ha assolit el nivell de «preocupant» com les del Regne Unit, Sud-àfrica o el Brasil i ara per ara es limita a «variant d'interès». Aquesta variant es va detectar per primer cop a finals del 2020 i se segueix investigant.

L'anomenada variant índia del coronavirus, sospitosa d'haver sumit l'Índia en una important crisi sanitària, s'ha detectat en «almenys 17 països», segons ha informat l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Segons l'OMS, la variant B.1.617, més coneguda com a «variant índia», s'ha detectat en més de 1.200 seqüències del genoma, en «almenys 17 països». «La majoria de les seqüències pujades a la base de dades de GISAID provenen de l'Índia, el Regne Unit, Estats Units i Singapur», ha explicat l'organisme al seu informe setmanal sobre la pandèmia. En els últims dies, la variant també s'ha detectat a diversos països europeus (Bèlgica, Suïssa, Grècia, Itàlia).