Els cossos dels periodistes assassinats a Burkina Faso són rebuts a Madrid amb tots els honors

Les ministres d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya, i de Defensa, Margarita Robles, han estat les encarregades de rebre en nom de Govern i amb tots els honors als dos periodistes assassinats a Burkina Faso, David Beriain i Roberto Fraile.

Els fèretres dels dos reporters han arribat a les 9.00 hores en un avió de l'Exèrcit de l'Aire des d'Ouagadougou, la capital burkinesa, a la base aèria de Torrejón de Ardoz (Madrid), on a més de les ministres també els esperen els seus familiars, si bé aquests no estaven a peu de pista.

Al costat dels dos periodistes espanyols també ha arribat el fèretre de l'irlandès Rory Young, fundador de l'ONG Chengeta Wildlife i que es trobava amb ells en el moment de l'atac a l'est de Burkina Faso. Per rebre les seves restes era present l'ambaixadora d'Irlanda a Espanya, Sile Maguire.

Els fèretres dels tres morts han estat rebuts per un cordó militar d'honor i transportats a coll per vint soldats de l'Exèrcit de l'Aire.

Beriain i Fraile van morir dilluns després d'un atac per homes armats al grup en què anaven per documentar els esforços de lluita contra la caça furtiva, sense que de moment estiguin del tot clares les circumstàncies de la seva mort.

El Govern de Burkina Faso ha apuntat a "terroristes" com a responsables dels fets, però la ministra d'Exteriors va dir aquest dijous que les dades que hi ha de la informació són encara "molt preliminars" i s'ha demanat a les autoritats de país africà que segueixin investigant per aclarir què va passar, com i qui està darrere.

Així mateix, s'ha referit al "comunicat d'un grup gihadista que s'ha fet càrrec de l'atemptat", en referència al Grup de Suport a l'Islam i els Musulmans (JNIM), la filial d'Al-Qaida al Sahel que hauria publicat un missatge d'àudio atribuint el que ha passat, "però això no és suficient". "Volem que s'aclareixin tots els fets", ha recalcat.

Per això, el Govern ha demanat a les autoritats de Burkina Faso que "s'investiguin els fets, els aclareixin i identifiquin als responsables perquè aquests puguin comparèixer davant la justícia", ha precisat González Laya, recalcant que en fets tan "terribles" com el passat no poden "caure en l'oblit ni en la impunitat".