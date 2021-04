Europa detecta trombes per Pfizer i Moderna però descarta investigar-ho

L'Agència Europea del Medicament ha rebut informes sobre 11 casos de trombosis amb trombocitopenia després de la vacunació amb Pfizer i dues després de l'ús de Moderna en l'Espai Econòmic Europeu (EEE), integrat per la UE, Noruega, Islàndia i Liechtenstein, però encara no obrirà cap recerca específica i continuarà vigilant, segons va explicar fonts del regulador europeu a l'Agència EFE.

Segons aquestes fonts, «si bé s'han informat alguns casos de coagulació de sang amb un nivell baix de plaquetes, quan s'observen en el context de l'exposició de les persones a les vacunades, aquestes xifres són extremadament baixes i no generen preocupació» com per iniciar una recerca específica del risc de desenvolupar trombes amb aquests dos preparats, que usen la mateixa tecnologia d'ARN missatger.

Tot i això, van van afegir les fonts, l'EMA «està monitorant de prop els casos notificats després de l'ús de les vacunes de la covid-19 Comirnaty (nom comercial de la vacuna de Pfizer/BioNTech) i Moderna», encara que «considera en aquest moment que no hi ha senyals» d'alarma sobre el risc de coagulació sanguínia amb aquestes vacunes. En el cas de Pfizer, s'han notificat fins al passat 13 d'abril un total d'onze casos de trombosis amb trombocitopenia a Europa, on s'han administrat al voltant de 60 milions de dosis d'aquesta vacuna