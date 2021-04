Identificat després de passar 13 anys en un congelador del dipòsit de cadàvers a València

Després de més de tretze anys en una cambra frigorífica -en el seu cas congelació- de l'Institut de Medicina Legal (IML) de València esperant ser identificat, les restes de Ionescu Dumitru descansen per fi en el cementiri municipal de València. Una prova de paternitat realitzada a la filla d'aquest home de 53 anys i nacionalitat romanesa, la desaparició del qual no va ser denunciada fins al 2019, va permetre posar nom al cadàver que va ser trobat l'1 de novembre de 2007 en un barranc de Montcada per uns nens que estaven jugant a la pilota.

Els exàmens forenses i antropològics realitzats en el seu dia a les restes òssies trobades en una zona pròxima a uns xalets als afores de Montcada van descartar que es tractés d'una mort violenta, però els intents per identificar els mateixos introduint el seu ADN en les bases de dades i després de comparar totes les denúncies per desaparició van resultar infructuoses per als investigadors. Per aquest motiu des de llavors aquestes restes humanes han estat en una cambra frigorífica de l'IML de València, sent el seu habitant sense nom més antic.

Algunes de les mostres biològiques van ser enviades a l'Institut Nacional de Toxicologia a Barcelona, ??però tampoc es van obtenir resultats sobre la identitat de la persona morta.

No va ser fins fa dos anys que la família de Ionescu Dumitru, qui donava per fet que s'havia assentat a Espanya i seguia vivint a València, van comprovar que ningú sabia res d'ell i van presentar una denúncia per la seva desaparició el 7 de novembre de 2019 a Romania.

Gràcies a això i en haver introduït prèviament l'ADN en el sistema, es va detectar una coincidència i es va avisar els familiars per realitzar una prova genètica que confirmés la identitat de la víctima. La coincidència amb el perfil genètic de la filla del desaparegut va ser total i al final de l'any passat es va identificar com Ionescu Dumitru, de 53 anys en el moment de la seva mort.

Un cop ja identificat i després de traslladar-se la filla des de Romania a València, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número dos de Montcada, encarregat del cas en estar de guàrdia el dia que es va trobar les restes humanes, va ordenar el passat 15 d'abril la inscripció en el Registre Civil de la defunció de Ionescu Dumitru, més de tretze anys després que el seu cos trobat en un barranc de Montcada. En la mateixa resolució, el jutjat va autoritzar el lliurament de les restes mortals als familiars, després d'oficiar a l'Institut de Medicina Legal de València, després que la filla de la víctima sol·licités un dia abans l'autorització per enterrar-los.

Un cop lliurades les restes a la família, Ionescu Dumitru va ser enterrat al cementiri municipal de València la tarda de divendres passat 23 d'abril en la més absoluta intimitat.

La troballa d'aquestes restes humanes, per fi identificades, es va produir l'1 de novembre del 2007 quan uns nens es trobaven jugant a la pilota, prop d'uns xalets del camí Palmar Camarena de Montcada. La pilota els hi va caure a un barranc i quan van anar a intentar agafar-la amb l'ajuda d'un adult, van trobar entre els matolls el que semblava una cama humana ja esquelet. La mort, per causes naturals, s'hauria produït entre un mes i dos mesos abans, segons van dictaminar els forenses.