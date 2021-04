Investiguen la desaparició de dues nenes i el pare a Tenerife

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Güímar, a Tenerife, ha incoat diligències prèvies en relació amb la desaparició de Tomás Gimeno i les seves dues filles, d'un i sis anys, de moment per la presumpta comissió d'un delicte de segrest. En tot cas, la investigació s'ha declarat secreta.

Les imatges captades per les càmeres de seguretat del Port Esportiu Marina Tenerife han revelat que Tomás Gimeno, desaparegut des de dimarts passat al costat de les seves dues filles, va salpar passada la mitjanit a bord del seu vaixell, que va aparèixer dimecres buit i a la deriva davant del Port de Güímar.

L'home va enviar un missatge als seus pares per acomiadar-se i hauria trucat la mare de les nenes per dir-li que no les tornaria a veure mai més. Després de realitzar aquestes dues accions, el rastre de Tomás Gimeno es va perdre completament.