L'OMS avisa que qualsevol altre país podria estar en la mateixa situació que l'Índia

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va enviar ahir un avís a la comunitat internacional, i en especial a Europa, sobre la situació de la pandèmia a l'Índia, on el coronavirus està fora de control: «La situació a l'Índia es pot produir en qualsevol lloc».

L'OMS considera que tot i que l'actual crisi sanitària al país asiàtic es pot deure a l'anomenada «variant índia del coronavirus», un altre factor que hi podria influir és l'incompliment de les restriccions sanitàries. Aquest últim punt li va servir a l'OMS per cridar l'atenció d'Europa sobre el relaxament de les restriccions i de les mesures de protecció, com les mascaretes o la distància social. «(La pandèmia) continua sent un desafiament enorme per als sistemes sanitaris de qualsevol país en els quals es relaxen les mesures de protecció personal, hi ha reunions de masses, circulen variants més contagioses i on la cobertura de vacunació encara és baixa», va assenyalar ahir el director de l'OMS Europa, Hans Kluge, en una conferència de premsa virtual.

Kluge va posartèmfasi en el fet que «les mesures individuals i col·lectives de salut pública i les mesures socials continuen sent factors determinants» per frenar la pandèmia, en un moment en què el nombre de nous casos a Europa cau «significativament per primera vegada en dos mesos».

La variant índia, B 1.617, ha estat detectada en almenys 17 països, alguns d'europeus. La modelització preliminar de l'OMS basada en les seqüències subministrades a GISAID assenyala que la «B.1.617 té una taxa de creixement més alta que altres variants que circulen a l'Índia, cosa que suggereix que és més contagiosa». Ha sigut classificada com a «variable d'interès» i no com a «variant preocupant». Si fos aquesta última suposaria que és més perillosa (més contagiosa, més letal i capaç d'esquivar les vacunes).

La variant encara suscita interrogants perquè la recrudescència dels casos a l'Índia també pot deure's a «altres comportaments», afirma l'OMS, com l'incompliment de les restriccions sanitàries. «Es necessiten investigacions addicionals» urgents sobre el contagi, la gravetat i el risc de reinfecció de la variant índia, per comprendre el paper que exerceix en la crisi sanitària de l'Índia. L'organització recalca que altres variants que circulen també són molt contagioses i que la combinació de factors «pot exercir un paper en la reactivació de casos» a l'Índia.