videoconferència des de la presó. El líder opositor rus Aleksei Navalni va aparèixer ahir en públic per primera vegada des de la seva vaga de fam a la presó. El blocaire, visiblement més prim, va participar per videoconferència en el judici que estudiava el recurs contra la sentència que el va condemnar a pagar una multa per difamar un veterà de guerra.