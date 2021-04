Vacunats amb AstraZeneca hauran d'esperar 4 setmanes més a la seva segona dosi

Els menors de 60 anys vacunats amb AstraZeneca hauran d'esperar almenys quatre setmanes més per a saber com i quan completaran la seva immunització, mentre es reuneixen més dades sobre la seguretat que rebin la segona dosi d'aquesta marca o l'eficàcia de combinar-la amb unes altres.

És el termini que aquest divendres s'ha donat per a prendre una decisió la Comissió de Salut Pública, que finalment ha optat per ampliar a 16 setmanes l'interval entre dosi davant de les 12 que estableix la fitxa tècnica de Vaxzevria (nom comercial d'AstraZeneca) i que recomana l'Agència Europea del Medicament (EMA).

Així, els tècnics del Ministeri de Sanitat i les comunitats han preferit recopilar abans més evidència científica que garanteixi la seguretat de la vacunació amb el sèrum anglosuec en aquest grup d'edat, en el qual es va desaconsellar el seu ús en confirmar-se el seu vincle amb uns casos molt inusuals de trombes associats a trombocitopènia.

En aquestes setmanes es revisaran les dades de farmacovigilància que es vagin publicant, així com la nova evidència que puguin llançar estudis ja en marxa en diversos països sobre l'eficàcia de combinar-la amb les de ARNm.



L'opció preferida per Sanitat

Un d'ells és Espanya, on l'Institut de Salut Carles III ha impulsat l'assaig clínic CombiVacs, que ahir va acabar de reclutar als 600 voluntaris participants, dels quals 400 formen part del grup d'intervenció als quals ja se'ls ha punxat Cominarty (Pfizer). Els resultats no s'esperen abans de quatre setmanes, encara que en dues podrien estar alguns preliminars.

Aquesta era l'opció preferida pel Ministeri de Sanitat, tal com va avançar dimecres passat el seu titular, Carolina Darias: "La meva opinió com a ministra és esperar als resultats de l'assaig clínic", va afirmar al final del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

És la que apliquen països com Irlanda, que també ha dilatat a 16 setmanes la pauta mentre s'obtenen més informació de farmacovigilància.

Uns altres com Itàlia han optat per seguir les recomanacions de la EMA i encara que en aquell país AstraZeneca es punxa a majors de 60 anys i menors de 80, s'està administrant la segona dosi als ja vacunats amb una primera independentment de la seva edat.

Mentrestant, França, Finlàndia, Alemanya o Suècia ja està completant la pauta amb Pfizer.



Sense criteri unànime entre la societat científica

Espanya ha anat posposant la seva decisió "per la complexitat", en paraules de Darias, que va demanar no caure "en qüestions simplistes amb això".

De fet, al debat obert a Europa, on els estats membre apliquen diferents estratègies, s'uneix la pluralitat d'opinions de l'àmbit mèdic i científic.

Així, la decisió de la Comissió de Salut Pública ha estat secundada per la Federació de les Associacions Científic Metgesses Espanyoles (FACME), organització d'àmbit nacional que agrupa 46 societats científic-mèdiques.

Però altres 17 han subscrit un comunicat conjunt en el qual censuren la "situació d'incertesa" a la qual s'està sumint a aquest grup de població, que "no sap com es completarà la seva pauta de vacunació".

D'aquí ve que hagin proposat "molt específicament" que els menors de 60 anys vacunats amb Vaxzevria, al voltant de 2 milions, "de manera voluntària se'ls permeti rebre la segona dosi del mateix preparat i que, "de no desitjar-ho, esperin que es tinguin evidències científiques d'altres possibles combinacions".

Una sola dosi d'AstraZeneca produeix una immunització suficient, de voltant el 80%, però "amb un horitzó temporal desconegut i que podria declinar amb brevetat", adverteixen.



Les comunitts tampoc cedeixen

L'ajornament acordat per la Comissió de Salut Pública ha estat avançat pel viceconseller madrileny de Salut Pública i Pla COVID-19, Antonio Zapatero, que ha assenyalat que la regió madrilenya està en contra d'"interrompre" l'estratègia de vacunació amb aquest retard.

Catalunya ha apostat per completar la pauta d'AstraZeneca amb la mateixa vacuna, si bé ha demanat tranquil·litat als menors de 60 anys que havien rebut la primera, segons ha dit el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon.

El president valencià, Ximo Puig, ha destacat que "sempre" secundaran "el que les autoritats científiques determinin".

"No es tracta d'una opinió política sinó científica. La EMA ha dit que és raonable que es produeixi una segona dosi, però també és cert que en aquests moments estan reunits les direccions de salut pública i estem atents a la decisió que es prengui i actuarem en conseqüència per a donar major seguretat a la ciutadania", ha afegit.



Missatge de tranquil·litat

Amb tot, el resultat és que els primers que van rebre el preparat de la Universitat d'Oxford a mitjan febrer, en la seva majoria professionals essencials menors de 55 anys i als quals ja vencia el termini per a completar la pauta de 12 setmanes que marca la fitxa tècnica de Vaxzevria, hauran d'esperar encara per a conèixer com i quan completaran la seva immunització.

La seva segona dosi va quedar als llimbs quan Salut Pública va desaconsellar el seu ús en aquesta franja d'edat arran que la EMA confirmés l'existència d'un "possible vincle" del fàrmac amb casos molt poc freqüents de trombosis amb baixada de plaquetes.

Des de llavors s'està injectant a les persones d'entre 60 i 69 anys; avui Sanitat ha començat a distribuir entre les comunitats autònomes una nova remesa de més d'1,5 milions de dosis d'AstraZeneca, que se sumen a les 3,8 milions repartides fins avui, de les que s'han administrat 3,7 milions.

El Ministeri ha volgut insistir en un missatge de tranquil·litat no sols per l'alta protecció que tenen ja enfront de la covid, sinó perquè, tal com recull l'Actualització 6 de l'Estratègia de Vacunació, els menors de 65 anys que han rebut una primera dosi de qualsevol de les vacunes i ja han passat la malaltia no han de rebre la segona i la seva pauta es considera completa.

I recorda a més que les persones menors de 60 anys tenen un menor risc de malaltia greu i la prioritat en aquest moment és vacunar als majors d'aquesta edat al més aviat possible per a evitar hospitalitzacions i defuncions.