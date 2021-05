Un jutge investiga si Irene Montero va usar una assessora com a mainadera

Un jutge de Madrid ha obert diligències prèvies per un presumpte delicte d'administració deslleial contra la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i una assessora del seu equip per determinar si aquesta treballadora feia funcions com a mainadera de la seva filla menor pagada amb fons públics.

En l'acte, el titular de Jutjat d'Instrucció número 46 obre investigació sobre aquests fets, denunciats per l'ex-advocada de Podem Mónica Carmona, i cita a declarar el 14 de juliol en qualitat d'imputada l'ex-diputada Teresa Arévalo, assessora de la titular de igualtat.

Possible infracció penal

Segons la resolució, el magistrat obre diligències prèvies contra les dues en entendre que «els fets que resulten de les anteriors actuacions presenten característiques que fan presumir la possible existència d'una infracció penal». Tot i que la ministra té condició d'aforada i, per tant, l'òrgan competent per a investigar-la seria el Tribunal Suprem, el jutge ha acordat lliurar un ofici a la Comissaria del Congrés dels Diputats perquè li notifiqui l'obertura d'aquest procediment «als efectes legals oportuns». En la mateixa interlocutòria el magistrat també cita com a testimonis l'ex-gerent de Podem Rocío Val, el tresorer Daniel de Frutos i el cap de seguretat del partit, Víctor Martins.