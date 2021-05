Detingut un empleat de Podem per agredir policies en un acte de Vox

La Policia Nacional va detenir un treballador de Podemos per agredir policies antidisturbis al míting de Vox el 7 d'abril en l'anomenada «Plaza Roja» de Vallecas.

Fonts del partit morat van admetre que un treballador del partit és un dels detinguts després dels incidents que van tenir lloc al barri madrileny. No obstant, el candidat a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Pablo Iglesias, va negar que aquest treballador formés part del seu equip de seguretat, ja que està format únicament per policies nacionals designats pel Ministeri de l'Interior. A més, el candidat va denunciar que la publicació d'aquesta informació té interessos electoralistes.

Segons el diari El Confidencial, la Policia Nacional va detenir el 15 d'abril dos treballadors de l'àrea de seguretat de Podemos per aquestes suposades agressions. Tot i així, fonts de la formació morada desmenteixen aquesta informació. Dels dos detinguts, asseguren que només en coneixen un, el qual, indiquen, s'encarrega de la logística i de tasques de conducció al partit. Segons apunten, només de forma puntual s'ha sumat a l'equip de seguretat, del que no forma part de manera estable.

A més, el mateix exvicepresident va subratllar ahir en declaracions als mitjans de comunicació durant la manifestació de l'1 de Maig, que tots els seus escortes són membres del Cos Nacional de Policia i que «cap ha estat detingut». Fonts de l'entorn del líder d'Unidas Podemos insisteixen en que la seva escorta està formada únicament pels policies nacionals que posa el Ministeri de l'Interior per a la seva seguretat.

Tot i així, Iglesias va reconèixer que en aquells incidents un membre del partit d'Unidas Podemos, veí de Vallecas, sí que va ser detingut. No obstant, va afirmar que «per suposat» no va cometre cap ilícit civil, administratiu o penal «i això quedarà en res». Així, va atribuir aquesta publicació «precisament avui» a interessos electoralistes i va afegir que, al seu parer, això revela la «preocupació» que tenen alguns sobre les eleccions, sobre el que va ironitzar que «no és descartable que d'aquí al 4 de maig es publiqui alguna notícia que el relacioni amb l'assassinat de Kennedy».

Per la seva banda, la presidenta madrilenya i candidata del PP a la reelecció, Isabel Díaz Ayuso, va criticar que Iglesias hagi contractat «matons a sou» per a agredir a policies en els incidents durant el míting de Vox a Vallecas, va lamentar que l'esquerra tingui «una carència cada vegada més preocupant per la violència» i va acusar al Ministeri de l'Interior d´«ocultar-ho».

En l'últim míting del PP al Monte del Pilar de Majadahonda abans del tancament de la campanya, també hi va participar el líder del PP, Pablo Casado, que va demanar a Pedro Sánchez una «condemna rotunda» de les agressions de treballadors d'Unidas Podemos a la policia. «Quina vergonya. Els que es juguen la vida per nosaltres colpejats pels matons de Pablo Iglesias. No només li paguem la cangur, sinó a escortes que colpegen la Policia», va sentenciar.

Per la seva banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, va assenyalar a Twitter que «Iglesias va enviar a Vallecas els seus matons a sou per a atacar a la policia i a Vox», on també va acusar al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska i al president del Govern, Pedro Sánchez, d'ocultar les detencions «mentre exigien condemnes per unes cartes».

«Condemnem l'agressió dels dos membres de Podemos als policies i exigim a Iglesias que condemni aquesta agressió i que deixin de somiar perquè no traslladaran a la Comunitat de Madrid aquest model d'enfrontament», va assegurar la líder de Cs, Inés Arrimadas.