La mare de les nenes desaparegudes amb el seu pare a Tenerife creu que estan «bé»

Anna, d'un any, i Olivia, de sis anys, van desaparèixer dimarts passat a Tenerife juntament amb el seu pare

Anna, d'un any, i Olivia, de sis anys, van desaparèixer dimarts passat a Tenerife juntament amb el seu pare

Anna, d'un any, i Olivia, de sis anys, van desaparèixer dimarts passat a Tenerife juntament amb el seu pare, Tomás Gimeno, de 37 anys, que va advertir Beatriz Z. Z., la seva exparella, que no tornaria a veure-les. Malgrat això, la dona és optimista i remarca la necessitat de pensar el millor mentre el cas segueix obert.

En un text publicat per COPE Canàries que recull el diari 'El Día', la mare ha afirmat: «El meu missatge és que enviïn molta llum i amor a les nenes, que estic segura que estan bé. Que no mirin les notícies alimentant la mala energia, que tothom pensi que les nenes són una bonica llum que estan protegides i que quan menys ho esperem estaran jugant i corrent felices». Brigitte Z. Z. Fa una crida a la gent perquè «tingui una emoció forta que apareguin i que donin les gràcies per avançat, sentint de cor que ja estan amb la seva mare».



Ordre de recerca internacional

Mentre segueix la investigació sobre el cas, el jutjat de primera instància número 3 de Güímar va dictar ahir una ordre internacional de recerca de l'home i de les seves filles. Es manté l'ampli dispositiu de recerca format pel servei aeri i marítim de la Guàrdia Civil, el Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) i la Unitat Orgànica de Policia Judicial, als quals dissabte es van afegir agents de la Unitat Central, Operativa (UCO) de Madrid.