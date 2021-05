Ordre de cerca internacional pel pare i les filles desapareguts

El Jutjat de primera instància i instrucció núm. 3 de Güímar (Tenerife) va dictar ahir una ordre de recerca internacional del pare i les seves dues filles, d'1 i 6 anys, desapareguts dimarts a Tenerife, van informar a Efe fonts de la investigació. El jutjat, quan va incoar les primeres diligències, declarades secretes, ho va fer per la presumpta comissió d'un delicte de segrest. De fet, fonts de la investigació insisteixen de manera reiterada en què hi ha obertes diverses vies i no es descarta cap hipòtesi.

En el marc d'aquestes diligències s'han practicat registres a la casa i una finca del pare al municipi de Candelaria, i s'ha pres declaració a familiars i cercles pròxims dels desapareguts. Així mateix, el jutjat va emetre un requeriment a diversos bancs perquè comprovin si Tomás Antonio G.C. va fer algun moviment abans de desaparèixer. A més, la Guàrdia Civil va decidir reforçar els controls en ports i aeroports després de rebre la denúncia de la mare.

Ahir es van sumar a la investigació del cas agents de la unitat central operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, especialitzada en els casos més complicats, i que ja va intervenir en altres com el de Diana Quer, Gabriel Cruz o Asunta Basterra.

Fins ara, la investigació ha pogut localitzar restes de sang al vaixell de Tomás Antonio G.C., en el qual va ser vist per últim cop abans de desaparèixer sense que estigués acompanyat en aquell moment per les seves filles. A la zona on es va localitzar l'embarcació, es va recuperar una cadira de retenció infantil per a vehicles que s'ha comprovat que era d'una de les nenes desaparegudes.