Traca final de la campanya electoral de Madrid

La campanya de les eleccions a la Comunitat de Madrid ha acabat aquest diumenge a la nit amb els últims mítings que han protagonitzat els principals candidats a president de la regió. Els comicis es van convocar precipitadament pel temor de l'ara presidenta en funcions, Isabel Díaz Ayuso, a una moció de censura que l'apartés de la Reial Casa de Correus, i se celebraran dimarts, per això la campanya s'ha tancat en diumenge. Els candidats han optat per mítings a primera hora del vespre per facilitar l'assistència de públic i esquivar d'aquesta manera el toc de queda, que a Madrid és a les 11 de la nit.

Ayuso, a qui les enquestes auguren una còmoda victòria, ha fet gala de la seva gestió del coronavirus, amb més comerços i locals de restauració oberts que a la resta de l'Estat. "Madrid no es tanca perquè no em dóna la gana", ha sentenciat. Al seu costat, el president del PP, Pablo Casado, ha posat el govern madrileny com a exemple del que ha de passar a l'executiu espanyol i ha augurat que Madrid "serà el quilòmetre zero del canvi a Espanya". Ayuso, de moment, ha animat a fer "un últim esforç" anant a les urnes dimarts per assegurar-se una "àmplia majoria".

L'aspirant del PSOE-M, Ángel Gabilondo, ha fet una crida a anar a votar dimarts perquè el PP "no es quedi" presidint la regió. Acompanyat del president espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, Gabilondo s'ha compromès a "canviar Madrid" per a convertir-la en una comunitat autònoma "de tots". Sánchez, per la seva banda, ha alertat sobre un possible acord del PP amb Vox i ha afirmat que seria "el principi de la fi de la democràcia" a l'Estat espanyol. "La papereta del PSOE és la que tornarà a unir Madrid deixant enrere el temps fosc ple de trinxeres i odi que s'han cavat per part de la dreta i de la ultradreta", ha afegit.

La candidata de Més Madrid, Mónica García, ha assegurat que Madrid "és l'hòstia" i ha llançat un toc d'alerta sobre com el PP governa la regió: "Ens l'estan robant". La cap de llista del partit d'Íñigo Errejón ha estat acompanyada del seu líder i actual diputat al Congrés, ha animat a "rebentar les urnes" i ha reivindicat un govern que "avantposi la vida als càlculs electoralistes", en referència a la gestió d'Ayuso de la pandèmia de covid-19, i . "Viure a la madrilenya no és egoisme ni supèrbia, sinó empatia", li ha etzibat.

L'exvicepresident espanyol i cap de llista de Podem, Pablo Iglesias, ha rebut el suport de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i de l'expresidenta del Brasil Dilma Rousseff a l'acte final de campanya. Iglesias, que va deixar el govern estatal per presentar-se als comicis madrilenys, ha advertit sobre el risc de "banalitzar la major amenaça contra Europa" pel paper que Vox pugui tenir a partir del 5 de maig. També s'ha referit a la suposada compra de diputats de Cs per part del PP per fer fracassar la moció de censura que es va presentar el passat març. Ha dit que els populars "estan acostumats a intimidar a qualsevol amb els seus diners bruts i amenaces" però ha garantit que "no canviaran" Podem.

Per part de Cs, el presidenciable Edmundo Bal ha tancat la campanya al costat de la líder del partit, Inés Arrimadas, que han exalçat el "seny" dels taronges davant de l'"odi" que veuen en la resta. Bal ha celebrat com ha anat la campanya que han dut a terme des de Cs i s'ha marcat com a objectiu "guanyar" Iglesias. Les enquestes, però, indiquen que la formació podria perdre la representació parlamentària a l'Assemblea de Madrid.

Vox i la seva cap de llista, Rocío Monasterio, han escollit la plaça Colón de la capital espanyola com a lloc per a tancar la seva campanya. La candidata ultra ha fet una crida a votar perquè Iglesias "se'n vagi a casa seva" i ha criticat que durant la campanya hi ha hagut "violència política" però no per les amenaces de mort que han rebut alguns candidats i membres del govern espanyol sinó per acció dels "enviats per Pablo Iglesias i Pedro Sánchez".