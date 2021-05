Homenatgen una etarra condemnada per l'atemptat de Roses on va morir un mosso

El Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme, Covite, va denunciar un homenatge públic a l'expresa d'ETA Lorentxa Beyre -condemnada com a còmplice en l'atemptat de Roses en el qual va morir un mosso d'esquadra- a la seva arribada a la localitat basco-francesa de Cambo-les-Bains, on va ser rebuda «com una autèntica heroïna» després de sortir de la presó francesa de Roanne, situada al departament de Loire, on ha complert gairebé 20 anys de condemna per pertinença a ETA.

En el seu compte de Twitter, el Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme que presideix Consuelo Ordóñez va assegurar que «a Espanya limiten cada vegada més els homenatges gràcies a l'alarma social que Covite ha provocat, però a França no». En la denúncia que va realitzar aquest col·lectiu a les xarxes socials, va lamentar que l'etarra fos rebuda al país veí, al mig del carrer, «com si d'una estrella de rock es tractés». «La van rebre entre crits, aplaudiments i passadissos d'honor. Els seus mèrits: haver assassinat o ajudat a assassinar. Una de les seves víctimes va ser el mosso d'esquadra Santos Santamaría, de només 33 anys a Roses», va afegir Covite en el seu missatge.

Lorentxa Beyrie va ser detinguda el 12 de desembre de 2001 per la policia francesa a la localitat d'Auch, al departament del Gers, al costat dels etarres Juan Ramón Karasatorre, Jose Ramon Lete i Miren Orkolaga. Va ser condemnada a França a 27 anys de presó.

Set anys de condemna van procedir d'una sentència del Tribunal Especial Criminal de París per haver entregat a Perpinyà els autors materials de l'atac al cotxe amb el qual la banda terrorista va perpetrar l'atemptat contra un hotel de Roses el 17 de març de 2001, en el qual va perdre la vida un mosso d'esquadra i dues persones més van resultar ferides de consideració.