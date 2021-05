L'harmonització mundial, primer escull per al passaport de vacunació

El passaport de vacunació europeu, un certificat digital que ha suscitat moltes controvèrsies i que la Comissió Europea vol que estigui vigent al juny, és la primera vacuna per reactivar el sector de viatges i el cultural, però només funcionarà si hi ha una harmonització entre tots els països i no genera discriminacions.

Així ho opina un grup d'experts de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) que ha elaborat l'informe «Covid-19, cooperació global i reactivació econòmica: necessitem passaports de vacunació?». Recorden que després d'un any de pandèmia hi ha 13 vacunes aprovades al món i 23 més en assajos, i consideren que emetre certificats de vacunació ajudaria a recuperar el sector del turisme, un dels més afectats.

Encara que consideren que els països rics, amb la major campanya de vacunació de la història, poden aconseguir la immunitat, amb entre el 60 i 70% de la seva població vacunada el 2022, adverteixen que aquells amb ingressos baixos no ho aconseguiran almenys fins al 2024. També recorden que la Xina ja ha engegat un certificat sanitari internacional per viatjar, que Israel ha implantat el «passaport verd» i que Grècia està desplegant el seu propi certificat per recuperar el turisme. Igualment, empreses com a IBM han llançat una «cartilla de salut digital» i l'Associació de Transport Aeri Internacional té una «cartilla de viatges».

En aquest context, els experts es pregunten: «Existirà cooperació global per harmonitzar els passaports de vacunació? Els certificats de vacunació, aprofundiran les desigualtats i la discriminació existents? Com es protegiran les dades sensibles?». L'ISGlobal assenyala com a obstacle científic per a la implantació global d'un certificat homogeni de vacunació que encara «no tenim coneixements sòlids de la durada de la immunitat que ofereix cadascuna de les vacunes, ni de la seva capacitat d'aturar la transmissió».

No obstant això, subratlla que «la majoria dels reptes relatius a l'harmonització d'un certificat de vacunació estan relacionats amb la geopolítica i els interessos econòmics dels països d'ingressos alts» i que podrien aprofundir les desigualtats i la discriminació. «Planteja desafiaments quant a la comprovació de la identitat i la privadesa, la prevenció de les falsificacions i l'actualització de la informació sobre les vacunes», apunta l'informe. Els experts conclouen que «la cooperació global entre el sector públic i el sector privat és fonamental, i els certificats de vacunació haurien d'unificar-se a través d'un conjunt de requisits internacionals, d'una forma semblant a la dels passaports».