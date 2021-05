El tram final de la campanya marca la festa regional a Madrid

El soroll del dron, com si es tractés de 50 mosques, va enterbolir l'escena en directe, tot i que per televisió el pla va ser perfecte. L'aparell va sobrevolar la plaça de la Porta del Sol per donar la millor imatge de l'acte cívic-militar del Dia de la Comunitat de Madrid, un Dos de Maig electoral i també electoralista. Isabel Díaz Ayuso va voler tenir ben lligada la realització tècnica de la jornada i no va dubtar a contractar una empresa per fer-ho, traient-li aquesta tasca a Telemadrid, la televisió pública que pateix anticipadament pel seu futur si el PP segueix al capdavant de l'autonomia.

L'últim dia de campanya i amb totes les enquestes assenyalant-la com a guanyadora, la candidata conservadora va treure profit de la tradicional jornada per vendre's. Fins i tot va deixar escrit el seu eslògan de campanya, «llibertat», al Llibre d'Honor del Cementiri de la Florida. Ayuso va recordar als que van donar la seva vida -el mateix dia de 1808 contra les tropes napoleòniques- «i encara segueixen fent-ho (...) pel bé més preuat que té l'home: la llibertat». «Ni Espanya ni Madrid s'entendrien sense ella», va postil·lar.

Dins de la seu la Reial Casa de Correus, la cap de l'executiu autonòmic va imposar la Medalla de la Comunitat de Madrid i les Condecoracions de l'Ordre del Dos de Maig als premiats. L'anècdota de la jornada la va posar el músic Nacho Cano, a qui Ayuso va lliurar la Gran Creu de l'Ordre del Dos de Maig, un premi que també van rebre la soprano Ainhoa Arteta, la historiadora Carmen Iglesias i els nens de la Comunitat de Madrid per la seva actitud durant la pandèmia.

Cano li va demanar que es quedés al seu costat i li va agrair la seva decisió de mantenir oberts els teatres i va explicar que molts dels tècnics que treballen a la seva empresa d'espectacles, molts catalans «independentistes i nacionalistes» li havien demanat que li donés les gràcies. I en aquestes estava quan es va treure la cinta de la Gran Creu i li va col·locar a la presidenta, una «valenta», va afirmar l'artista, per no tancar els teatres.

En el seu discurs de tancament, Ayuso va fer una crida per «renovar la concòrdia» davant dels únics enemics comuns: «El virus i la ruïna». A l'acte hi van acudir tots els candidats a les eleccions del 4 de maig menys Pablo Iglesias, i Podem tampoc va enviar-hi cap alt càrrec.