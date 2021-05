Almenys 20 morts després de desplomar-se una via elevada del metro de Ciutat de Mèxic

Almenys 20 persones han mort i 49 estan hospitalitzades en desplomar-se durant la nit d'aquest dilluns un pont de la via elevada de la línia 12 del Metro de Ciutat de Mèxic i caure dos vagons. Hi ha menors d'edat entre les víctimes.



Les primeres imatges de vídeo mostren com dos vagons del metro van caure sobre la carretera en la qual en aquells moments circulaven desenes de vehicles. Al lloc van arribar immediatament els serveis d'emergència per atendre les víctimes.





TRAGEDIA EN MÉXICO

Ciudad de México: Se desplomó un puente y cayó un tren del Metro en la estación Olivos de la Línea 12, señalan medios locales que hasta el momento van 13 muertos y 70 heridos. @teleamazonasec pic.twitter.com/oismiFii84 — Paul Tutiven Fuentes (@paultutiven) May 4, 2021

PRECAUCIÓN: Ambulancias y bomberos en camino por accidente en la estación del metro Olivos, línea 12. ???????? pic.twitter.com/UFkcB1llju — SUUMA Voluntarios ?? (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021

L'accident va ocórrer poc abans de les 22.20 hores locals (03.20 GMT del dimarts) entre les estacions d'Olivos i Tezonco. Sheinbaum, ha informat de l'accident a través del seu perfil de Twitter, en una publicació en la qual ha avisat que es traslladava al lloc.En un vídeo de les càmeres del sistema de vigilància del Govern de la Ciutat de Mèxic s'observa com l'estructura elevada es trenca al pas del tren que es desploma, des d'una altura d'uns 20 metres, i dos vagons del comboi queden en "V" i impactats amb el terra. L'enfonsament va ocórrer sobre l'avinguda Tláhuac en la qual hi havia un trànsit moderat.La instal·lació forma part del pont del metro construït durant l'Administració de Marcelo Ebrard (2006-2012), ara canceller del país.En les imatges compartides a través de xarxes socials per molts usuaris s'aprecien els vagons caiguts sobre un autobús i sobre almenys dos automòbils.El Metro de la capital mexicana transporta prop de 6 milions de persones tots els dies laborables, la qual cosa el fa un dels més transitats del món, encara que la seva demanda baixa durant el cap de setmana.Diverses organitzacions de ciutadans han criticat la precarietat de les instal·lacions i la falta de manteniment que causa freqüents interrupcions en el servei del metro.