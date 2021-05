Biden inicia el reagrupament de les famílies separades a la frontera

L'Administració de Joe Biden començarà a revertir aquesta setmana la més cruel i controvertida de les polítiques aplicades per Donald Trump a la frontera amb Mèxic, la separació de famílies immigrants, unes mesures que l'Acadèmia Americana de Pediatres va descriure en el seu dia com a «abús infantil», mentre que Metges pels Drets Humans les va equiparar amb la «tortura». El nou Govern nord-americà facilitarà el retrobament de quatre nens que van ser separats dels seus pares a la frontera a finals del 2017, un d'ells, quan tenia només tres anys. L'anunci és només una gota a l'oceà perquè, com reconeixen fonts oficials, queden encara més d'un miler de famílies per reagrupar de les 5.500 que el líder republicà va separar amb les seves polítiques de «tolerància zero».

Aquelles imatges de nens engabiats als centres de detenció de la Patrulla Fronterera, visiblement traumatitzats després de ser apartats dels seus pares, van escandalitzar el món. Les organitzacions de drets humans van demandar el Govern i van aconseguir que els tribunals frenessin la política de separació familiar a la frontera. Una política molt criticada per Biden, que la va descriure com a «criminal» sent encara candidat, i es va comprometre a reunir els menors amb els seus pares si arribava a la Casa Blanca. «Avui és només el principi», va explicar el secretari de Seguretat Interior (DHS), Alejandro Mayorkas. «Hem començat a reunir el primer grup de famílies, però n'hi haurà més, mentre reconeixem la importància d'aportar a aquestes famílies l'estabilitat i els recursos que necessiten per curar-se».

El procés de reunificació és complicat perquè els pares dels nens van ser deportats, mentre els seus fills es quedaven als EUA sota la tutela d'altres parents o persones properes a la família. La Casa Blanca ha creat un equip encarregat exclusivament de contactar amb els pares, als quals es concedirà un salconduit per raons humanitàries per retornar al país mentre s'estudien fórmules per poder eventualment regularitzar la seva situació. Molts pensen, però, que l'Administració no està actuant amb prou celeritat. Els pares de més de 300 nens encara no han estat contactats, en part, perquè els seus predecessors republicans van ocultar els noms i altra informació necessària per localitzar els familiars dels nens.

«Encara que Mayorkas intenti fer creure el contrari, el DHS no ha fet res per facilitar el retorn i la reunificació dels pares aquesta setmana. L'únic que ha fet és deixar-los entrar», va explicar una de les advocades d'A l'Altre Costat, una organització de drets dels immigrants que diu haver negociat el retorn dels familiars dels nens i fins i tot pagat pels seus bitllets d'avió.