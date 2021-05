La Comissió Europea demana obrir les fronteres dels estats membres als vacunats de tercers països

La Comissió Europea va demanar ahir als estats membres que relaxin les restriccions de viatge que imposen a la seva frontera exterior per permetre el trànsit de turistes vacunats en països on s'inoculen alguna de les vacunes que ja han sigut autoritzades per l'Agència Europea del Medicament (EMA), com és el cas dels Estats Units i el Regne Unit.

Els Vint-i-set revisen cada dues setmanes la llista de tercers països amb els quals es pot permetre el trànsit, perquè consideren que la seva situació epidemiològica no suposa un risc greu per al control de la pandèmia a la Unió Europea. Actualment, la família europea té restringides set procedències: Austràlia, Nova Zelanda, Rwanda, Corea del Sud, Singapur, Tailàndia i, subjecte a la condició de reciprocitat, Xina.

En la modificació que presenta Brussel·les i que els estats membres discutiran aquesta mateixa setmana, es planteja actualitzar els criteris objectius que s'utilitzen per establir aquesta llista, amb l'objectiu de tenir en compte «els avenços en les campanyes de vacunació i l'evolució de la situació epidemiològica a tot el món».

D'aquesta manera, l'Executiu comunitari creu que, a més de si procedeix d'una destinació amb una «bona situació epidemiològica», s'ha de permetre l'entrada a la UE a aquelles persones que «hagin rebut l'última dosi recomanada d'una vacuna autoritzada a la UE». Aquesta concessió podria també ampliar-se a les vacunes que hagin completat el procés d'emergència de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), recull el document de la Comissió Europea.