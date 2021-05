Ayuso guanyaria les eleccions sense majoria absoluta

La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, guanyaria les eleccions doblant resultats en relació amb els comicis de 2019 però sense assolir la majoria absoluta. Ayuso obtindria el 43,7% dels vots i entre 62 i 65 escons, segons l'enquesta a peu d'urna de Gad3 per a la Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA). La majoria absoluta se situa en 69 diputats. Per tant, la candidata del PP necessitaria el suport o abstenció d'una altra formació per governar. Cs, anterior soci de govern del PP, es quedaria fora de l'Assemblea de Madrid, ja que no assoliria el mínim de 5% dels vots. Vox se situaria com a quarta força amb el 9,2% dels vots i entre 12 i 14 escons.

Amb aquest escenari, Ayuso en tindria prou amb l'abstenció de la ultradreta per sortir investida en segona volta.

El bloc de l'esquerra no aconseguiria sumar més escons que la dreta. El PSOE se situaria com a segona força amb el 18,4% dels vots i entre 25 i 28 escons. Més Madrid, tercera força, obtindria el 16,1% dels vots amb entre 21 i 24 escons. Podem seria cinquena força amb el 7,9% dels vots amb entre 10 i 11 escons.

La suma de PSOE, Més Madrid i Podem no aconsegueix superar la de PP i Vox. Tampoc obtindrien més escons que Ayuso en solitari, amb la qual cosa no podrien impedir la investidura de la candidata del PP per majoria simple en segona volta.

Si Vox votés a favor de la investidura d'Ayuso en primera volta, les dues formacions del bloc de la dreta sumarien majoria absoluta. Tant Vox com PP millorarien resultats en relació amb les anteriors eleccions.

Dins el bloc de l'esquerra, el PSOE empitjoraria resultats amb gairebé deu punts menys i deu escons menys, ja que el 2019 en va obtenir 37. Més Madrid milloraria resultats amb fins a 4 escons més i Podem incrementaria més de dos punts i fins a 4 diputats.