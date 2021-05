L'Agència Europea de Medicaments comença a revisar la vacuna xinesa Sinovac

L'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès) ha començat a estudiar els resultats preliminars i els estudis clínics inicials en adults de la vacuna xinesa Sinovac. Com ja ha fet amb altres vacunes contra la covid-19, l'EMA ha iniciat la revisió científica perquè els estudis "suggereixen que la vacuna provoca la producció d'anticossos i de cèl·lules immunes" contra la covid-19. La vacuna desenvolupada per Sinovac està aprovada a la Xina i és el vuitè vaccí contra la covid-19 que examina el regulador de la Unió Europea.

Un cop l'EMA tingui suficients evidències de tots els assajos, Sinovac podrà demanar formalment l'autorització per comercialitzar la vacuna. Llavors, l'EMA acabarà la revisió de tots els resultats i decidirà si permet el seu ús.

Actualment, l'EMA està revisant també les vacunes CureVac, Novavax i Sputnik, però no hi ha una data prevista per a la seva autorització.

