L'entorn de la mare de les nenes desaparegudes a Tenerife divulga un vídeo d'elles

L'entorn de la mare d'Olivia i Anna, les nenes desaparegudes a Tenerife fa una setmana, igual que el seu pare, ha distribuït un vídeo de les petites amb la idea que tingui una gran difusió.

El vídeo ha circulat com la pólvora per les xarxes socials, i s'acompanya d'un text en el qual s'indica que ho fan per indicació de la mare, Beatriz Z., i a fi de cridar a la col·laboració ciutadana, tal com ha pogut corroborar Efe.

Abans que aquest vídeo, persones properes a la mare van divulgar un missatge en el qual la mare deia estar convençuda que les nenes continuen vives i que tard o d'hora tornarà a veure-les.

El delegat del Govern a Canàries, Anselmo Pestana, ha demanat aquest dimarts respecte al secret de sumari sota el qual està la investigació de la desaparició d'un pare i les seves dues filles fa una setmana a Tenerife, al mateix temps que ha reclamat col·laboració ciutadana.

Pestana ha convidat als ciutadans a col·laborar amb la Guàrdia Civil, ja que "quantes més proves millor" per trobar el parador del pare i les dues nenes.

Ha accentuat el "deure de respecte" al secret de sumari, perquè "si ho ha fet l'autoritat judicial és per alguna cosa" i és "més que raonat i més que raonable".

El delegat té previst parlar avui amb la família de les dues nenes desaparegudes, als qui traslladarà "tota la comprensió i el suport de tota la societat canària i espanyola".

"Sabem el nivell de patiment que poden tenir davant la desaparició de les seves dues nenes", ha manifestat, Pestana, qui ha subratllat que l'equip de recerca està "molt bolcat i compromès".

Ha demanat que es preservi l'esperança de la família de trobar a les nenes amb vida i ha desitjat que "tant de bo això pugui ocórrer", una cosa similar a l'expressat aquest cap de setmana pel president de Canàries, Ángel Víctor Torres.