Almenys 26 persones van morir ahir en bolcar una embarcació amb passatgers després de ser colpejada per un altre vaixell al riu Padma, al centre de Bangladesh. La xifra de víctimes podria augmentar perquè hi ha diversos desapareguts. L'accident es va produir a prop de l'estació de ferri de Bangla Basar al districte de Madaripur, després de bolcar la llanxa amb una trentena de passatgers en ser violentament colpejada per un vaixell que transportava sorra.