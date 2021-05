Nou escorcoll a la casa del desaparegut amb les filles

La recerca de Tomás Antonio Gimeno i les seves filles, desapareguts des del passat dimarts a Santa Cruz de Tenerife, continua. Les tasques se centren des de primera hora d'ahir en un nou escorcoll de la casa del progenitor de les nenes d'1 i 6 anys. Segons va avançar El Dia, del mateix grup editorial que Diari de Girona, en dies passats, els tres desapareguts van passar per l'habitatge just abans de marxar cap al port de Santa Cruz de Tenerife, lloc en el qual se'ls va perdre la pista.

Les indagacions han donat a conèixer que Gimeno va pujar diversos paquets al vaixell el motor del qual va comprovar en hores prèvies. La comprovació de si funcionava es deu al fet que, en els últims anys, l'home utilitzava de forma molt esporàdica la llanxa. El vaixell està al seu nom des de 2016 i en els anys següents feia servir l'embarcació només per fer passejades amb la família o amics.

Un altre dels detalls que han transcendit és que els progenitors de Tomàs Gimeno van veure les seves netes la tarda anterior a la seva desaparició. L'avi de les menors va revelar un detall als investigadors de la Guàrdia Civil que pot ser definitu, el seu fill es va abraçar a ell quan es van acomiadar, un gest que no era gens habitual en ell. Segons Efe, Gimeno podria haver desactivat el GPS de la llanxa amb l'objectiu de no deixar pistes sobre l'itinerari que va realitzar des que va sortir per última vegada del port esportiu.