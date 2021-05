El partit de Merkel insisteix que amb la ultradreta «ni s'hi coopera ni s'hi negocia»

La Unió Cristianodemòcrata alemanya (CDU), el partit de la cancellera Angela Merkel, va insistir ahir que amb la ultradreta no pot haver-hi cap cooperació política i va advertir que aquesta ha de ser la línia de tots els seus candidats electorals. «Amb Alternativa per a Alemanya (AFD) no s'hi coopera ni tan sols s'hi negocia», va afirmar el líder de la CDU, el centrista Armin Laschet, candidat del bloc conservador a les eleccions del proper 26 de setembre.

«No tinc cap dubte que aquesta serà també la línia de tots els candidats», va afegir, preguntat pel cas de l'excap dels serveis secrets, Hans-Georg Maassen, elegit fa uns dies per liderar el partit en un districte de Turíngia (est de país) amb un 89% dels delegats locals. Maassen, representant de l'ala més dretana de la CDU, va ser rellevat al capdavant dels serveis secrets el 2018 després d'un dur estira i arronsa per la seva proximitat amb Alternativa per a Alemanya, amb la qual defensa que s'ha d'obrir un «diàleg».

Laschet, després d'expressar la seva convicció que tots els candidats han de seguir la línia del partit, va matisar que la designació dels mandats directes per cada un dels 299 districtes es defineix a escala local i que no correspon a la cúpula del partit incidir en aquesta decisió. La CDU ha aprovat en successius congressos federals una resolució en què es rebutja tota cooperació amb aquest partit, que el 2017 va entrar per primera vegada al Parlament i és ara la tercera força a escala nacional.

Cordó sanitari

Maassen és una figura que polaritza dins el bloc conservador. Especialment a l'est, on Alternativa per a Alemanya és més forta i s'ha estès la consideració que la CDU només pot recuperar electorat girant cap a postures més dretanes. L'excap de l'espionatge va aconseguir l'elecció com a candidat d'un districte de Turíngia, «Land», on el 2020 es va desencadenar una tempesta política amb efectes sobre la cúpula de la CDU. El detonant va ser l'elecció d'un líder liberal com a primer ministre regional amb els vots de la CDU i Alternativa per a Alemanya.