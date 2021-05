El PSOE porta Ayuso a la Junta Electoral per l'ús «partidista» del 2 de Maig

La campanya del 4-M, la més dura i atípica que es recorda, ja ha acabat, però no la conflictivitat i el xoc entre els partits. Ahir, durant la jornada de reflexió, el PSOE va portar Isabel Díaz Ayuso a la Junta Electoral Provincial (JEP) de Madrid per l'ús «partidista» de les festes oficials del Dos de Maig.

En un escrit de 22 pàgines, els socialistes reclamen a la JEP que obri expedient sancionador contra la presidenta autonòmica per «infracció reiterada i greu» de l'article 50.2 de la llei electoral i que per «reincidència i desobediència a les administracions electorals» conclogui «amb la major sanció possible». Aquest article 50.2 de la Loreg és el que exigeix ??neutralitat als poders públics en tot el procés electoral. La formació de Pedro Sánchez demana a la JEP que, si entén que hi ha hagut «infracció de la neutralitat dels poders públics en els actes del Dos de Maig», es pronunciï i la doni a conèixer als votants «dins del mateix procés electoral», perquè aquest eventual «retret» es conegui per tant abans de la votació.

El fonament principal del recurs del PSOE és que Ayuso usés una i altra vegada la paraula «llibertat» en el seu discurs institucional, «leitmotiv» del seu propi missatge de campanya. Destaca que la llibertat per la qual va lluitar el poble de Madrid el 2 de maig de 1808, i que es va plasmar en la Constitució de 1812, ha de ser la «llibertat de tots, i no només la dels seus governants per sentir-se per sobre de la llei». La llibertat no és «fer el que es vulgui», sinó que ha d'estar fonamentada en la «legalitat», prossegueix, de manera que no es pot acceptar la «utilització partidista».

L'escrit destacava que el Dos de Maig es van dur a terme «diferents actes institucionals, organitzats i finançats únicament i exclusiva per la Comunitat de Madrid, en els quals s'ha evidenciat una manifesta, clara i reiterada vulneració dels principis d'objectivitat, neutralitat i igualtat d'armes» per part d'Ayuso i de la Direcció General de Mitjans de l'executiu autonòmic. Una actitud «en clara desobediència» a l'acord conegut la setmana passada de la Junta Electoral Central que decidia l'obertura d'expedient contra la presidenta madrilenya, i que per al PSOE és el «corol·lari a la utilització sistemàtica de les institucions i mitjans públics».

Per als socialistes, aquesta «utilització intencionada i conscient dels lemes de campanya utilitzats pel PP i la seva candidata en els actes institucionals» organitzats pel Govern autonòmic, té el seu origen en el mateix moment en què ella va decidir dissoldre l'Assemblea i convocar les eleccions, perquè des del principi va insistir que el que estava en joc era la «llibertat».

Del «primer a l'últim acte»

«Llibertat» és, precisament, l'eslògan del PP per al 4-M. A partir d'aquí, el recurs recorda els tuits, imatges de campanya, cartelleria o discursos del PP, en els quals «reiteradament» la formació conservadora centra el seu missatge a «recuperar Espanya en llibertat». En aquest sentit, la celebració del Dos de Maig a la seu del Govern autonòmic, a la Puerta del Sol, va esdevenir el «corol·lari de la utilització partidista de les institucions públiques mitjançant el disseny mesurat» de tota la cerimònia, «a major glòria» d'Ayuso i «el desenvolupament del seu eslògan de campanya «.

«Tots els actes de celebració», afirmen els socialistes, «des del primer a l'últim», estaven enfocats per a una «única finalitat, servir els interessos partidistes de la candidata del PP» i «contra la resta de les formacions polítiques en un procés electoral en curs i contra el Govern de la nació».

Però a més la impugnació estableix que les conductes d'Ayuso i el seu equip són «reincidents» i demostrarien el seu «absolut desinterès per ajustar-se a la legalitat». La setmana passada la JEC va arribar a dos acords -un en relació amb una denúncia del PSOE i un altre per una queixa elevada per Més Madrid- en què va ordenar a la Junta Electoral Provincial de Madrid que obrís un expedient sancionador contra la presidenta autonòmica per vulneració de la prohibició de fer campanya amb els èxits i en els quals li requeria que s'abstingués «de difondre missatges amb contingut electoralista en el curs d'actes de caràcter institucional».