Almenys 24 morts en desplomar-se una via del metro a Ciutat de Mèxic

Almenys 24 persones van morir i 15 estan hospitalitzades després de desplomar-se, la nit de dilluns, un pont de la via elevada de la línia 12 del Metro de Ciutat de Mèxic i caure dos vagons. Les primeres imatges gravades per telèfons van mostrar com els dos vagons del metro van caure des d'una altura d'uns 20 metres sobre una carretera.

Claudia Sheinbaum, cap del Govern de Ciutat de Mèxic, va assegurar des del lloc de l'accident que s'iniciarà una investigació per saber les causes de l'accident. En un vídeo de les càmeres del sistema de vigilància del Govern de la Ciutat de Mèxic s'observa com l'estructura elevada es trenca al pas del tren, que es desploma, i dos vagons del comboi queden en forma de «v» i impacten contra la carretera de l'avinguda de Tláhuac.

La instal·lació forma part del pont del metro construït durant l'Administració de Marcelo Ebrard (2006-2012), ara canceller del país. El metro de la capital mexicana transporta prop de 6 milions de persones tots els dies laborables, quelcom que el situa com un dels més transitats del món. Diverses organitzacions de ciutadans han criticat la precarietat d'aquestes instal·lacions i la falta de manteniment que causa freqüents interrupcions en el servei. El passat 9 de gener es va produir un incendi al centre de control del metro, al Centre Històric, que va causar un mort i almenys 30 treballadors intoxicats, a més de deixar temporalment sis línies sense servei.