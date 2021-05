Ayuso arrasa amb més escons que tota l'esquerra junta

Isabel Díaz Ayuso es va imposar ahir de manera incontestable a les eleccions autonòmiques de Madrid. La presidenta i candidata a la reelecció pel PP va aconseguir 65 escons, més del doble dels 30 que tenia fins ara. Així, només necessitarà l'abstenció de Vox -que va obtenir 13 escons- per a la seva investidura, ni tan sols el seu suport. Per part seva, el PSOE, amb Ángel Gabilondo al capdavant, va patir una davallada en aconseguir 24 escons -13 menys que en les anteriors eleccions-, els mateixos que Més Madrid, que va créixer quatre i fins i tot va superar els socialistes en vots. Per part seva, Unides Podem va experimentar un creixement de tres escons (de 7 a 10) que va resultar clarament insuficient per al seu candidat, Pablo Iglesias, que va anunciar la seva retirada de la política. Finalment, Cs, tal com pronosticaven les enquestes, va quedar fora del Parlament.

El triomf converteix Ayuso en una dirigent poderosa dins del PP i també dóna oxigen a Pablo Casado, necessitat d'alegries després de l'enfonsament a Catalunya i el mal resultat a Euskadi. «Ayuso ha captat vot transversal, no només ha dinamitat Cs i ha frenat Vox, també s'ha guanyat votants socialistes desencantats amb Pedro Sánchez», va explicar ahir a la nit un assessor d'Ayuso.

La candidata va començar la cursa electoral col·locada en primer lloc en les enquestes i la seva trajectòria va ser ascendent. Va aconseguir imposar el seu marc de campanya i va arrossegar els seus contrincants al debat fal·laç sobre la llibertat, vorejant i menyspreant qualsevol examen a la seva gestió. La candidata conservadora va aconseguir fer creure que aquestes eleccions, que ella va avançar per por d'una moció de censura de Cs rèplica de la de Múrcia, eren un plebiscit sobre Pedro Sánchez, un president d'«un Govern radical d'esquerres al qual cal fer fora de la Moncloa».

Mapa tenyit de blau

La victòria d'Ayuso avança, segons Casado, «un canvi de cicle». El líder del PP considera que el cap de l'Executiu s'ha «desconnectat» del carrer durant la pandèmia. Tots dos van sortir a saludar al balcó de Gènova amb només el 50% dels vots escrutats perquè el mapa de Madrid estava gairebé sencer tenyit de blau, amb el PP imposant-se a tots els municipis de l'autonomia.

També va prendre la paraula la guanyadora entre aplaudiments del miler de simpatitzants que l'aclamaven, sense respectar la distància per la COVID. «Aquesta forma de governar amb opulència i hipocresia de la Moncloa té els dies comptats, ja està bé», va exclamar abans de carregar contra el president de Govern: «El sanchisme no pot entrar a Madrid».

Ayuso no necessitarà ni tan sols el suport dels diputats de Vox per a la seva investidura, en farà prou amb l'abstenció. La candidata, amb el seu perfil populista i discurs desinhibit, també ha aconseguit frenar la formació ultra, que venia molt fort de l'anterior convocatòria electoral, a Catalunya. El 14 de febrer va aconseguir 11 escons al Parlament davant dels tres del PP. El líder d'el partit, Santiago Abascal, va confirmar ahir a la nit que votarà a favor de la investidura i va afegir que Vox serà «decisiu» perquè Ayuso faci «polítiques de llibertat» a la comunitat.

Per part seva, Gabilondo va felicitar el PP per la victòria i va deixar oberta la possibilitat de no continuar encapçalant ara el grup dels socialistes a l'Assemblea de Madrid, segons ACN.

L'adéu d'Iglesias

Paral·lelament, Iglesias va anunciar que deixa la política durant la compareixença per valorar uns resultats electorals que va qualificar de «tragèdia». «Malgrat que seguiré compromès amb el meu país no seré un tap per a la remodelació de lideratges», va sentenciar.