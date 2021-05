El govern espanyol planteja un sistema de peatges a les autovies a partir del 2024

El govern espanyol té prevista la implantació d'un sistema de pagament per ús a les autovies, que es podria començar a aplicar a partir del 2024, segons planteja el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que l'executiu de Pedro Sánchez ha remès a Brussel·les. El document assegura que abans buscarà l'acord social i polític per avançar cap al model que "d'usuari pagador" i sota el principi "qui contamina paga". El govern espanyol ressalta que l'Estat té una xarxa estatal de 26.466 quilòmetres, dels quals uns 12.000 pertanyen a carreteres d'alta capacitat, amb unes despeses de conservació "creixents" i que "no és possible que siguin assumits de manera directa pels recursos pressupostaris", apunta el document.

Així mateix el pla admet que això "està generant un dèficit acumulat de manteniment de la xarxa, amb una pèrdua del seu valor, així com el conseqüent deteriorament de la qualitat del servei i conseqüències en la seguretat vial".