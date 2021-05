L'Índia supera els 20 milions de casos positius de coronavirus confirmats

L'Índia va superar ahir els 20 milions d'infeccions per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, en registrar 357.229 nous casos en les últimes 24 hores, enmig d'una virulenta segona onada que ha posat al límit al sistema sanitari del país asiàtic. El país va comptabilitzar a més 3.449 morts en 24 hores, elevant el nombre total de defuncions a 222.408 segons les últimes dades del Ministeri de Salut indi, una xifra oficial que segons nombrosos experts podria ser major en realitat. Les noves xifres suposen una caiguda per tercer dia consecutiu en el nombre de contagis, encara que no de morts, després que el país asiàtic superés per primera vegada la barrera dels 400.000 positius dissabte passat.

