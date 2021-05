Macron pacta amb la dreta a Provença per a les regionals

Queden set setmanes per als comicis regionals de França i un any per a la cita més important amb les urnes, les eleccions presidencials. El temps constreny i qualsevol ensopegada té conseqüències. Mentre l'esquerra intenta reconstruir les seves files, la dreta contempla com Emmanuel Macron desplega la seva estratègia per dividir les seves. Diumenge, la formació Els Republicans (LR) va viure en les seves pròpies carns la primera jugada del president: La República En marxa (LREM) va retirar la seva candidatura a la regió de Provença-Alps-Costa Blava, fent costat al president sortint, Renaud Muselier, candidat de LR, a canvi d'incloure en la seva llista membres del partit macronista. Després de conèixer aquesta aliança, la formació conservadora, perplexa i crispada, va anunciar que no avalarà Renaud Muselier.

«Després de les petites maniobres electorals a la regió per part de Castex, Renaud Muselier, d'acord amb les regles de LR que exigeixen que no hi hagi acords en la primera volta amb LREM, no podrà beneficiar-se de la nostra investidura», va assegurar el president del partit, Christian Jacob. Davant del repudi dels seus companys, Muselier va reaccionar a Twitter: «Ahir, la meva família política em donava suport unànimement perquè era el millor. Avui, m'acusen de traïció quan combato a la Reagrupació Nacional de Le Pen».