Acord amb les mútues per accelerar la vacunació

El Govern, la patronal de les mútues AMAT i la gran patronal espanyola CEOE van signar ahir un acord per posar a disposició de les comunitats autònomes la infraestructura de les mútues privades per accelerar el procés de vacunació. D'aquesta manera, el sistema públic de salut suma uns 10.000 sanitaris de la privada perquè donin suport quan les autoritats ho considera oportú i incrementar la velocitat d'immunització entre la població treballadora. Segons va explicar el ministre d'Inclusió, José Luis Escrivá, alguns governs autonòmics ja s'han interessat per sumar els sanitaris privats a la seva cadena de subministrament de vials.

Tot i que la rúbrica d'aquest acord es va produir ahir, Escrivá ja havia avançat a mitjans d'abril l'entesa amb les mútues privades, apadrinada per la patronal CEOE. «És molt adequat i molt oportú que [el conveni] es produeixi en aquest moment. [...] Arribar a l'objectiu del 70% és absolutament factible, ja que les vacunes arribaran» i «hem de reforçar la logística», va declarar Escrivá durant la presentació de l'acord. En comunitats com, per exemple, Catalunya, la setmana vinent comença la vacunació de la població d'entre 50 i 59 anys, una franja d'edat de població treballadora i on les mútues hi poden tenir contacte directe.

«Esperem que arribin aquestes vacunes perquè hàgiu de trucar-nos i dir que es posin en marxa les mútues per començar a vacunar», va contestar al ministre el president de CEOE, Antonio Garamendi. I és que els empresaris són conscients que, mentre no hi hagi una estabilitat sanitària i els contagis no estiguin controlats, l'activitat de determinats sectors, com ara els allotjaments, la restauració o la cultura, tenen difícil poder tornar als nivells d'activitat (i beneficis) d'abans de la crisi de la Covid. «Això se soluciona amb tres coses: vacuna, vacuna i més vacuna», va declarar Garamendi.

Arribar a les pimes

El Govern pretén recolzar-se en les mútues per accelerar el procés de vacunació, una vegada s'incrementi l'arribada de vials, especialment entre les petites i mitjanes empreses, que, per la seva mida, no solen tenir serveis de prevenció propis. Actualment, el sector de les mútues privades dona cobertura a Espanya a 17 milions de treballadors, segons les dades ofertes pel president de l'AMAT, José Carlos Lacasa.