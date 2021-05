Casado treu pit amb la victòria d'Ayuso i posa Sánchez a la diana

Pablo Casado va reunir ahir de manera telemàtica els 79 dirigents i alts càrrecs que formen part del comitè executiu nacional del PP. Havien passat poc més de 12 hores de la victòria electoral d'Isabel Díaz Ayuso i el president del partit tenia pressa per deixar clar que el triomf a Madrid és el primer dels que vindran i que tindran com a colofó ??la tornada a La Moncloa. «Espanya ha de recuperar el seu rumb amb el PP al timó», va assenyalar als dirigents populars de tot Espanya. «Cal convertir l'onada en marea», va afirmar en un altre moment.

Segons el líder dels conservadors, amb Pedro Sánchez «les coses aniran molt malament». «És un malson reaccionari: contra la igualtat de persones i de territoris, contra la igualtat d'oportunitats, contra l'ocupació. Un president no pot governar per a mitja Espanya», va assegurar entre aplaudiments abans d'exigir-li que convoqui un debat de Política General. Va afirmar que ha de «retre comptes a la sobirania nacional» sobre la pandèmia, l'atur, l'«ús immoral» de les institucions i el repartiment dels fons europeus.

El to de Casado va estar molt allunyat del que va usar el 16 de febrer, l'endemà passat de les eleccions catalanes, en què la seva formació es va enfonsar fins als tres escons i Vox en va aconseguir 11. Però, entre aquella jornada i dimarts, va viure l'operació fallida preparada pel PSOE i Cs per retirar-li al PP la presidència dels governs de Múrcia i Castella i Lleó a través de mocions de censura, un moviment que va facilitar a Ayuso l'excusa per avançar les eleccions. L'operació, va admetre la presidenta autonòmica en la reunió, tenia els seus «riscos», però li ha sortit rodona. Amb el seu triomf del 4-M, ha proporcionat al líder popular el punt d'inflexió que necessitava per rearmar emocionalment el partit, un PP que té «molts accents», com Espanya, va apuntar.

«Ara escoltaran Ayuso d'una altra manera», va confessar un president autonòmic del PP que prefereix no ser citat. «A partir d'ara, Ayuso és part del futur del PP», va afegir. I amb aquest nou estatus, els dirigents conservadors van prendre nota de les seves paraules. Per a ella, la «missió nacional» del PP ara és transmetre la «il·lusió» generada a Madrid a la resta d'Espanya.

A l'executiva van demanar la paraula els presidents Alberto Núñez Feijóo (Galícia), Fernando López Miras (Múrcia) i Juanma Moreno (Andalusia). Alfonso Fernández Mañueco (Castella i Lleó) no va poder fer-ho per temes d'agenda. «Espectacular», va dir Feijóo, segons els assistents.

Vox, fora de joc

Els 65 escons aconseguits per Ayuso diumenge li permetran deixar fora del seu Executiu Vox, una força a la qual ha tallat el seu creixement. Només necessitarà la seva abstenció per ser investida perquè suma més que tots els partits d'esquerra junts.