L'independentisme escocès busca a les urnes l'aval a un segon referèndum

A ningú l'atrapa desprevingut. Les eleccions d'avui a Escòcia tindran serioses conseqüències a tot el Regne Unit. El que està en joc és molt més que l'elecció dels 129 escons del Parlament escocès a Edimburg. La gran victòria de les forces independentistes a la qual apunten els sondejos farà molt més difícil que el primer ministre britànic, Boris Johnson, se segueixi negant a la celebració d'un segon referèndum. Nicola Sturgeon sosté que Johnson no tindria cap «justificació democràtica, electoral o moral per oposar-se».

La crisi de la pandèmia obligarà a retardar la consulta, però la seva celebració a finals de 2023 serà inapel·lable, segons la ministra principal, disposada a portar la disputa amb el Govern central als tribunals, validant l'impuls que espera a les urnes. «Si Boris Johnson vol aturar el referèndum haurà de prendre mesures legals», va explicar, tot afegint que «els tribunals hauran de decidir».

El referèndum ha monopolitzat la campanya escocesa. En l'últim debat entre els principals candidats, Sturgeon va rebutjar l'acusació del líder conservador escocès, Douglas Ross, que està disposada a celebrar una consulta «il·legal», saltant-se l'autorització del Parlament de Westminster. «Això no és veritat, és una difamació», va respondre la cap del Partit Nacional Escocès (SNP). «El que he dit sempre, rebent de vegades crítiques des de la gent que està del nostre mateix costat, és que no acceptaré un referèndum il·legal, principalment perquè això no portaria a la independència». Si la negativa del primer ministre britànic persisteix, el seu pla és intentar celebrar el referèndum amb legislació aprovada al Parlament escocès i sotmesa després la seva legalitat a la decisió dels jutges, que acataria. Una bretxa constitucional que amenaça la unitat del Regne Unit i el propi Johnson.

Les enquestes pronostiquen una una gran victòria de l'SNP, que s'asseguraria un quart mandat consecutiu. L'únic dubte és si arribarà a la majoria absoluta. Els seus vots, sumats als dels Verds, a favor també de la separació, i als escons que pugui esgarrapar Alba, la nova formació del veterà Alex Salmond, atorgarien a les forces a favor de la independència el 60% dels escons a l'autonomia , segons la firma de sondejos Panelbase.

Salmond busca una «supermajoria» independentista i vol accelerar la consulta, mentre la ministra principal l'acusa de «jugar amb el futur del país».